Luftfilter in Schulen : Alsdorfer Firma zieht gegen die Stadt Aachen zu Felde

In einigen Schulen sind die mobilen Luftfilter schon angekommen. Andere werden womöglich noch länger warten müssen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Aachen/Alsdorf Die Stadt will 280 mobile Luftfilter in Aachener Schulen platzieren. Ob daraus zeitnah was wird, ist unklar. Gegen Modalitäten und Kriterien der Geräteauswahl zieht die Alsdorfer Firma CRT zu Felde. Das kann Folgen haben.