Kimiko-Festival in Aachen : Ludwig Forum strahlt wieder in allen Klangfarben

Rocken den Park des Ludwig Forums am Wochenende: Die Organisatoren des Kimiko-Festivals laden wieder zum dreitägigen Musikmarathon rund um den Kunsthort an der Jülicher Straße. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Über 20 Bands an drei Tagen auf vier Bühnen – und ein kunterbuntes Kunsterlebnis für alle Generationen rund ums Ludwig Forum: Am Wochenende startet das Kimiko-Festival im Schatten der ehemaligen Schirmfabrik.

Kein Wunder: Über 20 Bands aus unterschiedlichsten Stil- und Himmelsrichtungen garantieren beim dreitägigen Musikhappening vom 18. bis 20. August im Museumsgarten an der Jülicher Straße wieder für internationale Harmonie(n); ganz so, wie es dem Kunsthort an der Jülicher Straße geziemt. „Einmal mehr haben wir ein spannendes Programm auf die Beine gestellt, an dem sicherlich alle Generationen ihren Spaß haben werden“, verspricht Jens Michel, der den Konzertreigen gemeinsam mit Chef-Impresario Rick Opgenoorth maßgeblich eingefädelt hat. Von Pop bis Jazz, von satten elektronischen Beats über Rock und Folk bis hin zu samtweichen Pop-Balladen reicht die Palette der Live-Acts, die auf vier Bühnen auf dem weitläufigen Gelände zwischen dem berühmten Ballerina-Clown und dem Skulpturengarten des Hauses präsentiert werden.

Für einen furiosen Schlussakkord des ersten Festivaltags will die belgische Topband Stravros am Freitagabend mit exzellent dargebotenen Electro-Sounds sorgen. Mit der niederländisch-türkischen Band Altin Gün konnten die Macher zudem eine aktuell höchst erfolgreiche Folk- und Psychedelic-Formationen ins Dreiländereck lotsen, berichtet Michel stolz.

Das quirlige Sextett aus Amsterdam, das sich am Samstag angesagt hat, ist 2019 mit seinem Album „Gece“ für einen Grammy in der Sparte „World Music“ nominiert worden. Einer der derzeit meist gestreamten Interpreten in deutschen Landen beehrt das Publikum am Sonntag: Popsänger Makko hat sich (nicht nur) im Internet inzwischen ein Millionenpublikum erobert. Weitere Stars der Szene geben sich, zum Beispiel, mit Il Civetto, $ono$ Cliq, Marc Lehan oder Allesgönner & The Tasty Jams die Ehre, um nur diese zu nennen.