Moderner Heiratsschwindel : „Love Scammer“ machen großes Geschäft mit der Einsamkeit

Heiratsschwindel geht heute übers Internet: Die Täter treiben ihre Opfer in den finanziellen und seelischen Ruin. Auch in unserer Region gibt es viele Fälle. Foto: Kai_Remmers/dpa

Aachen Die Täter treiben ihre Opfer mit vermeintlicher Liebe in den Ruin – finanziell und seelisch: „Love Scamming“ ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Wir erzählen eine dieser tragischen Geschichten.

„Wie konnte ich so bescheuert sein?“ Barbara Dehren sagt diesen Satz immer wieder. Bescheuert ersetzt sie hier und da durch bekloppt. Oder verrückt. Dabei ist die Frau, die Anfang der 1990er Jahre mit ihrer Familie aus Ost-Berlin nach Aachen kam und heute in Kohlscheid lebt, weder bescheuert, bekloppt noch verrückt. Barbara Dehren heißt in Wirklichkeit auch anders. Doch ihr Name spielt keine Rolle. Ihre Geschichte steht stellvertretend für etliche Betroffene auch in unserer Region.

Barbara Dehren ist ein Opfer des sogenannten „Love Scammings“. Übersetzt heißt das „Liebesbetrug“. Auch „Romance Scamming“ ist ein gängiger Begriff für das, was die moderne Version des althergebrachten Heiratsschwindels ist. Mit bösen materiellen und seelischen Folgen für die Opfer bis hin zum völligen finanziellen Ruin oder auch zu Selbstmordgedanken.

Barbara Dehren hat unserer Zeitung ihre Geschichte erzählt. Das ist wie ein Offenbarungseid. Weit weg von einer Selbstverständlichkeit. Denn die Betroffenen schämen sich meist zutiefst, auch vor ihrer Familie und Freunden. Und so sagt Barbara Dehren immer wieder, wie bescheuert, bekloppt oder verrückt sie gewesen ist.

Dabei sagt sie auch: „Ich bin eigentlich eine starke, emanzipierte Frau. Ich frage mich bis heute, wie mir das passieren konnte.“ Sie erzählt ihre Geschichte auch, weil sie andere warnen will, damit sie nicht auch so ausgenommen und missbraucht werden wie sie.

Barbara Dehrens Geschichte fängt im Jahr 2010 an, als sie in Rente geht. Zeitlebens hat sie als Krankenschwester gearbeitet, hat anderen Menschen geholfen. Zuletzt Im Palliativbereich, also auf der letzten Lebensetappe. Im Ruhestand freut sie sich auf viel Zeit mit ihrem Mann. Doch von heute auf morgen erkrankt dieser schwer. Krebs. 2012 stirbt er. „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen“, sagt die Witwe.

Irgendwann schenkt ihre Tochter ihr ein Smartphone. Barbara Dehren findet Gefallen an Sozialen Medien, legt sich ein Facebook-Profil an. „Ich habe da irgendwann einen Beitrag mit ‚gefällt mir‘ markiert“, erinnert sie sich. Einige Zeit später habe ein Mann versucht, mit ihr in Kontakt zu treten. „Ich habe gar nicht reagiert und nur gedacht: Was will der Idiot?“, erzählt die heute 76-Jährige.

Doch „der Typ“ sendet eine Freundschaftsanfrage, fragt ab und an, wie es ihr geht. Das ist im August 2015. Es entwickelt sich, so erzählt die Witwe, eine zunächst völlig allgemeine und unregelmäßige Kommunikation, die jedoch im Laufe der Zeit persönlicher, vertrauter wird. „Früher hätte man das eine Brieffreundschaft genannt“, sagt Dehren. Der Mann gibt sich als David Mackson aus. US-Amerikaner, General in der Army, stationiert in Syrien, sechs Jahre jünger als Barbara Dehren, die zu dieser Zeit knapp 70 ist.

Einen General dieses Namens gibt es in der US-Army tatsächlich. Doch in diesem Fall handelt es sich um eine gestohlene Identität. Wie so oft bei Internetbetrügereien jedweder Art. Was das Opfer natürlich erst viel später ahnt.

Der General hat seine Frau und seine Tochter bei einem Verkehrsunfall verloren. Schreibt er. Das Persönliche wird immer intensiver. „Er war nie plump, sondern immer lieb und nett“, sagt Barbara Dehren. Und dann kündigt er an: „Ich komme Dich in Deutschland besuchen!“ Er kann sich sogar vorstellen, ein gemeinsames Zuhause zu haben. Die Umgarnte entwickelt Gefühle für den Mann, mit dem sie nie telefoniert, den sie nie selbst gesehen hat, den sie nur von Chats im Messengerdienst kennt. „Ja, ich denke, ich war verliebt“, sagt die 76-Jährige.

Die Betrüger gehen einen Schritt weiter – mit der Bitte um Geld. General Mackson braucht es zunächst vorgeblich für eine Arztbehandlung in Syrien. Barbara Dehren bekomme es auf jeden Fall zurück. Sie erhält vom vermeintlichen Lebensgefährten in spe Kontoauszüge, die Summen aufwiesen, „bei denen es einem schwindelig wurde“. Doch im Kriegseinsatz komme ein US-Soldat nicht an seine Konten heran, wird ihr weisgemacht.

Haarsträubende Fälle, schwierige Ermittlungen: Frank Wruck und Nina Keuter vom Betrugskommissariat der Aachener Kripo. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Barbara Dehren beginnt, Geld zu überweisen. Es sind Summen jeweils so um die 1000 Euro. Nach der Arztbehandlung folgt der Flug nach Deutschland als Begründung für weitere Zahlungen. Mehrfach fließt das Geld. Wie viel genau, möchte das Opfer nicht sagen. Auch hier ist die Scham greifbar. Fakt ist aber: Barbara Dehren greift dafür auf ihre ohnehin nicht üppigen Rücklagen zurück, räumt ihr Konto leer.

Als sie nicht mehr flüssig ist, bittet sie ihren Sohn in Berlin um Geld. Dieser ist schließlich so erzürnt, dass er jeglichen Kontakt mit der Mutter abbricht. Bis heute sprechen sie nicht miteinander. Ihre Tochter Susanne, die in Aachen lebt, stellt fest, dass das Konto ihrer Mutter schon am Monatsanfang ausgereizt ist. „Ich habe ihr erst mal Geld gegeben, damit sie sich überhaupt Lebensmittel kaufen kann“, erzählt die Tochter, die sagt: „Ich hätte die Geschichte des Generals beinahe selbst geglaubt, so geschickt wie sie angelegt war.“

Doch sie appelliert eindringlich an die Mutter, einen Schlussstrich zu ziehen. Barbara Dehren tut das zunächst nicht, will mit der Sache auch lieber in Ruhe gelassen werden und das „selbst regeln“, wie sie sagt. Heute sagt sie: „Man hatte mich einer perfekten Gehirnwäsche unterzogen.“

Nun lädt der General sie ein, ihn zunächst in Syrien zu besuchen. Für den Flug soll sie mit 6000 Euro in Vorkasse gehen. Das lehnt Barbara Dehren ab. Auch der Aufforderung, ihre Bankdaten mitzuteilen, damit er ihr einen Teil des Geldes zurücküberweisen könne, folgt sie nicht. Das ist ihr Glück, auch wenn sie das da noch nicht weiß. Dazu später mehr. „Das war der Zeitpunkt, wo ich etwas zickig geworden bin“, sagt sie. Ihr Gegenüber reagiert mit Unverständnis, ja Wut. Warum sie ihm nicht vertraue, man kenne sich doch so gut und so weiter.

Drohung im Briefkasten

Als Barbara Dehren immer mehr auf Abstand geht, erhält sie sogar Morddrohungen in dieser Art: „Gott wird Dich strafen, indem er Dich tötet“ oder auch „Wir wissen, wo Du wohnst“. Und das nicht nur via Internet. Sie findet in ihrem Briefkasten Zettel mit der Warnung „Sieh Dich vor!“

Sie sei kein ängstlicher Typ, sagt sie. Aber nachts kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ruhig schlafen, sieht zudem fremde Männer im Garten – und lässt sich eine Alarmanlage einbauen. Den Kontakt mit Mister David Mackson bricht sie irgendwann ab, löscht ihr Facebook-Profil. Anzeige bei der Polizei hat sie da längst erstattet. Auch das ein schwerer Gang.

Solche Anzeigen landen beim Kriminalkommissariat 13 (KK 13) der Aachener Kripo. Und sie sind alles andere als selten, wie der Erste Kriminalhauptkommissar Frank Wruck und seine Kollegin Kriminalhauptkommissarin Nina Keuter wissen. 50 bis 100 davon gehen pro Jahr ein. „Es ist das große Geschäft mit der Einsamkeit““, sagt Frank Wruck. Und mit der Sehnsucht nach einem anderen Leben. Die meisten Opfer seien Frauen, sagen die Ermittler. Zumindest nach Anzeigenlage. „Wir gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Gerade bei Männern“, so Wruck.

Haarsträubende Fälle

Die Fälle sind teilweise haarsträubend. Da ist etwa der Mann, der von einer Französin via Instagram umgarnt wurde. Die Masche: Mutter in Nordafrika erkrankt, schließlich gestorben. Ein großes Erbe warte, sie brauche aber Geld für die Gebühren zur Auslösung dieses Erbes und andere Dinge. Letztlich überweist der Mann sage und schreibe 374.000 Euro.

Eine Frau fiel auf einen angeblichen Unicef-Mitarbeiter herein, der ihr sogar einen entsprechenden – gefälschten oder gestohlenen – Ausweis schickte. Sie überwies insgesamt eine fünfstellige Summe.

Die Opfer gehen quer durch die Gesellschaft – Akademiker und Arbeitnehmer, sehr gut bis weniger gut situierte Menschen, gemischte Altersgruppen. Wobei ältere Menschen wie Barbara Dehren etwas empfänglicher seien, sagen die Ermittler. Gemeinsam sei den Fällen, dass die Opfer umschmeichelt, schnell mit Kosenamen angesprochen werden, fast täglich nachfragt wird: „Wie geht es Dir heute?“

Der klamme Hollywood-Star

Wie „kreativ“ die Täter sind, wie weit diese Gehirnwäsche geht, zeigt noch ein Fall aus der Region. Bei dem spielt gar der Hollywood-Star Keanu Reeves („Matrix“, „John Wick“) eine Hauptrolle. Als dieser gab sich ein Mann gegenüber einer Kunsthändlerin aus. Der Täter schaffte es, das Opfer zu überzeugen, gemeinsam einen Laden in New York aufziehen zu wollen. Er sei derzeit nur etwas klamm und brauche Geld für die Vorbereitungen. Die Frau überwies tatsächlich rund 20.000 Euro.

Die Kontaktaufnahme erfolgt meist über Kanäle wie Facebook und Instagram, bisweilen auch über Partnerbörsen. Wruck und Keuter warnen auch davor, Nacktfotos von sich an die „Lover“ zu versenden. Das habe schon dazu geführt, dass die Opfer auch noch erpresst wurden.

Frustrierte Fahnder

Die Chancen, Täter dingfest zu machen, stehen äußerst schlecht. Die Banden agieren laut den Ermittlern meist aus Afrika, bisweilen auch aus Osteuropa. Ein Schlag, wie er im Herbst gegen eine Connection auf Mallorca gelang, hat Seltenheitswert. Wobei die Aachener Fahnder ihren Frust nicht verhehlen, dass internationale Zusammenarbeit nicht nur mit Afrika kaum möglich sei, sondern oft auch an europäischen und sogar benachbarten Grenzen ende.

Diese Grenzen hat Uschi Tschorn schon mehrfach überschritten. Die Braunschweigerin war selbst Opfer und gründete eine Selbsthilfe (www.sosliebesbetrug.com) für Betroffene. Auch Barbara Dehren ist seit 2019 in dieser Gruppe. „Das ist meist wie eine Alkohol- oder Heroinsucht. Die Opfer kommen aus dem Teufelskreis kaum selbst heraus“, berichtet Schorn, die auch von extremen Fällen berichtet: „Da sind Vollprofis am Werk.“

Eine Frau sei binnen drei Wochen so weit gewesen, dass sie ihr Elternhaus verkaufte und rund 300.000 Euro überwies. Andere nähmen Kredite auf. Und eine Frau zweigte bei ihrem Arbeitgeber Geld ab. Zusätzlich leitete sie auf Geheiß ihrer vermeintlichen Internetliebe kriminell erbeutete Gelder über ihr Konto weiter – Geldwäsche. Die Frau sitze seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. „Es geht um eine Million Euro“, so Tschorn. Deshalb war es gut, dass Barbara Dehren „ihrem“ vermeintlichen US-General keine Kontodaten geschickt hat.

Verprügelte Opfer

Uschi Schorn reiste bisher dreimal mit Opfern in Länder, wo man Täter ausmachen konnte. Darunter nach Nigeria. Schnell hätten die Behörden gehandelt, es habe Festnahmen gegeben, sagt sie. Auch der Drohzettel, den Barbara Dehren in ihrem Briefkasten fand, passe ins Bild. Bereits mehrfach hätten die Täter aus dem Ausland Landsleute in Deutschland angeheuert, die dann buchstäblich an den Haustüren zuschlagen. Teils seien die Opfer krankenhausreif geprügelt worden.

Sie selbst werde als Aktivistin regelmäßig bedroht: „Aber darüber lache ich nur. Ich werde weitermachen“, sagt sie. Und das, obwohl schon Bilder von ihr mit ausgestochenen Augen und abgeschnittenen Brüsten ins Internet gestellt worden seien.