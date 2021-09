Bundestagswahl 2021 : Bundestagskandidaten stellen sich Ihren Fragen

Exklusiv Aachen Am Sonntag ist Bundestagswahl. Am heutigen Dienstag stellen sich die Kandidaten aus Aachen beim Wahlforum der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten den Fragen von Ihnen und von unseren Redakteuren. So können Sie dabei sein.