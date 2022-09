Bundespolizei Aachen : Lkw-Fahrer hört Klopfgeräusche von Flüchtling aus dem Auflieger

In Aachen-Brand finden Beamte der Bundespolizei einen Flüchtling in einem Lkw, der aus Belgien kam. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Bundespolizei findet an der Autobahn bei Aachen-Brand einen 24-jährigen Flüchtling im Laderaum eines Lkw. Mann ist jetzt auf dem Weg zur Landesaufnahmestelle in Bochum.

Der Lkw hatte erst kurz zuvor die belgisch-deutsche Grenze passiert. Es wurde sofort eine Streife nach Aachen-Brand entsandt. Beim Öffnen des Aufliegers fanden die Beamten einen 24-jährigen Sudanesen ohne Ausweispapiere vor. Dieser wurde zur Wache nach Eschweiler verbracht. Bei der Überprüfung in den nationalen und internationalen Fahndungsbeständen stellte man fest, dass der Betroffene bereits als Asylbewerber in Frankreich und Italien gemeldet war.

Nach erster Sichtung des Lastkraftwagens fand man in der Nähe des Führerhauses eine Schnittstelle an der Plane auf. Hier war der 24-Jährige wohl auf die Ladefläche gelangt. Ob er in Frankreich oder in Belgien zugestiegen ist, ist nun Bestandteil der Ermittlungen der Bundespolizei.