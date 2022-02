Karneval : Live-Stream am Fettdonnerstag ab 11.11 Uhr

Aachen Die Stawag schickt einen kostenlosen Fastelovvends-Livestream am Fettdonnerstag um 11.11 Uhr ins Internet. Viele prominente Närrinnen und Narren sind an Bord.

An Fettdonnerstag, der üblicherweise die tollen Tage einläutet, lädt die Stawag ab 11 Uhr zu „Fastelovvendsjeck Live" ein – einem etwa zweieinhalbstündiger, kostenfreier Live-Stream. Zum zweiten Mal in Folge fallen alle Karnevalsveranstaltungen und der Straßenkarneval in Aachen fast komplett aus. Schuld daran ist das hochansteckende Omikron-Virus. Damit die Öcher nicht ganz auf Karneval verzichten müssen, schließt sich auch die Stawag der Initiative einiger Aachener Karnevalsgesellschaften an und bietet eine coronakonforme Alternative für zu Hause per Streaming an.