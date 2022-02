Kritik am Bau- und Liegenschaftsbetrieb : Linke sieht Landeschef weiter in der Pflicht

Problem-Immobilie: Auch das Gerangel um das ehemalige Polizeipräsidium in der Soers zeigt, wie schwerfällig Verhandlungen zwischen Stadt und Land sein können. Foto: Manfred Kistermann

Aachen Die Geschäftspolitik des Bau- und Liegenschaftsbetriebs BLB bleibt in Aachen umstritten. Die Linke hat einen weiteren offenen Brief an den Ministerpräsidenten des Landes geschrieben.