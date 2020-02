Kostenpflichtiger Inhalt: Umstrittenes Herrscherhaus : Linke fordert Umbenennung des Hohenzollernplatzes

Sollte der Hohenzollernplatz weiterhin Hohenzollernplatz heißen? Die Aachener Linken sind dagegen. Foto: MHA/Harald Krömer

Interaktiv Aachen „Kein Platz den Hohenzollern“ haben die Linken einen Ratsantrag überschrieben, in dem sie nun die Umbenennung des Aachener Hohenzollernplatzes fordern. In ihrer Begründung beziehen sie sich auch auf die gegenwärtige Diskussion um die Mitverantwortung der einstigen Herrscherfamilie am Aufstieg der Nationalsozialisten.