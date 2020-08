Oppenhoffallee zeitweise gesperrt : Linienbus rammt mehrere parkende Autos

Der Linienbus schob die beiden parkenden Autos zusammen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Ein Linienbus hat am Donnerstagmorgen in Aachen mehrere parkende Autos gerammt. In der Folge war die Oppenhoffallee gesperrt, es kam im Berufsverkehr zu längeren Staus.

Aus noch unbekannter Ursache kam der Fahrer des Linienbusses gegen 8.10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit geparkten Autos. Die wurden dabei zusammengeschoben, einer der Wagen stand am Ende quer über den Gehweg bis an eine Häuserwand.

Aufgrund des Unfalls war die Oppenhoffallee in Richtung Adalbertsteinweg am Morgen bis rund 10 Uhr gesperrt, es kam zu längeren Staus.

(red)