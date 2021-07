BGH entscheidet in Markenstreit um Farbton : Lindts „Goldhase“ ist eine geschützte Art

Karlsruhe/Aachen Der in Aachen produzierte „Goldhase“ von Lindt lässt sich nicht nur an der Farbe erkennen, doch die ist markenrechtlich geschützt. Doch der Streit mit Konkurrent Heilemann ist nicht abschließend entschieden.

Der „Goldhase“ von Lindt ist der mit Abstand meistverkaufte Schoko-Osterhase in Deutschland - und seine Farbe ist so bekannt, dass sie Markenschutz genießt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe stellte am Donnerstag höchstrichterlich fest, dass sich der charakteristische Goldton der Folie als sogenannte Benutzungsmarke durchgesetzt hat. (Az. I ZR 139/20)