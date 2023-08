Stau : Liegengebliebener Reisebus blockiert Autobahnauffahrt an Krefelder Straße

Liegengebliebener Reisebus blockiert Autobahnauffahrt an Krefelder Straße

Update Aachen Auf der Autobahnauffahrt an der Krefelder Straße ist ein Reisebus liegengeblieben. Die Polizei hat die Auffahrt vorerst gesperrt.

Am späten Montagnachmittag ist es in Aachen an der Autobahnauffahrt Krefelder Straße auf der A4 Richtung Köln zu einer Vollsperrung gekommen. Grund dafür war ein Reisebus, der auf der wegen Bauarbeiten ohnehin schon einspurigen Autobahnauffahrt liegengeblieben war. Warum der Bus nicht weiterkam, ist derzeit nicht bekannt.