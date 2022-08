Bürgermeister kündigt Wiederaufbau an : Lichtenbuscher Banneux-Gedenkstätte brennt in der Nacht aus

Aachen/Raeren In der Nacht zum Dienstag ist die Banneux-Kapelle auf der deutsch-belgischen Grenze bei Lichtenbusch ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Unfall.

Lichterloh stand die Kapelle bereits in Flammen, als die belgischen Einsatzkräfte um 23.48 Uhr am Montag alarmiert wurden. Sofort starteten sie mit den Löschmaßnahmen, doch die 1968 auf der Bundesgrenze eingeweihte Gedenkstätte brannte vollständig aus – nur die Steinmauern sind am Dienstag noch zu sehen.

Die auffällige und beliebte Kapelle am Freyenter Wald, die von Bewohnern beider Seiten Lichtenbuschs besucht wird, soll jedoch wieder aufgebaut werden. Das erklärte Raerens Bürgermeister Jérôme Franssen in einer ersten Reaktion auf den Brand in der Nacht. Das genaue Vorgehen muss jetzt geprüft werden – es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem Feuer in der 1991 erweiterten „Banneux-Kapelle Gebetsstätte Lichtenbusch, Jungfrau der Armen“ kommt.