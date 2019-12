Altstadt im Lichtermeer : Heute endet der große Budenzauber

Aachen Wie eine kleine Stadt im Herzen der Stadt: Im Lichtermeer rund um Dom und Rathaus haben am Wochenende vor dem Fest wieder zahlreiche Besucher die (fast) letzte Chance genutzt, sich an Gühwein und anderen Köstlichkeiten zu laben und ein paar der oft handgemachten Gaben für die Lieben zu erstehen.

Im Ganzen lag die Resonanz beim bunten Treiben in der Altstadt mit geschätzt um die 1,5 Millionen Budendorf-Bummlern in diesem Jahr knapp über dem Niveau von 2018, bilanzierte Manfred Piana vom Märkte und Aktionskreis City am Sonntag. Rund die Hälfte der etwa 80.000 Gäste, die per Bus anreisten, kamen aus dem Ausland.