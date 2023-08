Neue Chefin : Lena Kurzmann tritt Nachfolge von Andera Gadeib bei Dialego an

Ein Eigengewächs als Nachfolge: Lena Kurzmann (rechts) ist in die Führungsetage des Online-Marktforschungsinstituts Dialego aufgestiegen. Gründerin Andera Gadeib zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Vom Trainee zur neuen Geschäftsführerin: Lena Kurzmann (35) wechselt an die Führungsspitze der Dialego AG. Der Zehn-Jahres-Plan ging allerdings nicht auf.

Mal eben kurz in den Supermarkt? Das gibt’s bei Lena Kurzmann nicht. Ihre Verweildauer vor dem Lebensmittelregal oder im Drogeriemarkt ist, sagen wir so, überdurchschnittlich. Verpackungen haben es ihr angetan. Das war schon immer so, sagt die heute 35-jährige Aachenerin. Während ihres BWL-Studiums in Trier habe sie immer mal wieder Mails an Unternehmen geschickt, wenn sie der Meinung war, dass deren Verpackung nicht stimmig ist. „Zum Beispiel, wenn der Pudding lila war, und das einfach nicht passte“, sagt Kurzmann.

Verpackungen verbessern, Produkte verbessern – das treibt Lena Kurzmann auch heute noch an. Nur dass sie mittlerweile nicht mehr ungefragt ihre Meinung kundtut, sondern explizit dazu aufgefordert wird. Seit zehn Jahren arbeitet sie beim Aachener Online-Marktforschungsinstitut Dialego AG. Als Trainee ging sie mit dem abgeschlossenen BWL- und Marketing-Studium in der Tasche bei dem IT-Pioneer ihre ersten beruflichen Schritte. Und wagte in diesem Jahr den Sprung in die Führungsetage.

Seit April ist Kurzmann Geschäftsführerin von Dialego. Andera Gadeib, Gründerin und langjähriges Vorstandsmitglied, hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und will sich, wie sie sagt, fortan primär aus der Meta-Ebene um Zukunftsfragen in der Familienstiftung kümmern. Ehemann Volker Gadeib bleibt aktives Vorstandsmitglied bei Dialego und bildet gemeinsam mit Lena Kurzmann die neue Führungsspitze.

Tatsächlich war es Volker Gadeib, der früh das Potenzial von Kurzmann erkannte und sie als Nachfolgerin ins Spiel brachte. Unter seiner Federführung schmiedete das Trio einen Zehn-Jahres-Plan, mit dem Kurzmann im Unternehmen Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen sollte. „Wir wollten Lena nicht ins kalte Wasser werfen, sondern ihren Weg aktiv begleiten“, erklärt Andera Gadeib das strategische Vorgehen. Ein Plan, der im Prinzip voll aufging. Aber zehn Jahre sollten es dann doch nicht werden. Sie sei einfach schon früher so weit gewesen, erläutert Gadeib. Der Rollenwechsel erfolgte gut vier Jahre früher als geplant. „Ich bin definitiv am richtigen Platz“, sagt Kurzmann.

Von Andera Gadeib, der umtriebigen Unternehmerin, die Dialego 1999 in einer kleinen Garage gründete und in den vergangenen Jahren mehrere Wirtschaftsminister auf Bundes- und Landesebene beriet, habe sie sehr viel gelernt. Und doch sagt Kurzmann: „Ich werde das Unternehmen anders führen.“ Nicht besser, nur anders.

Das dürfte auch am unterschiedlichen Naturell der Frauen liegen. „Ich bin von Natur aus ungeduldig“, räumt Andera Gadeib mit einem Lachen ein; das könne auch schon mal Unruhe stiften, wenn sich die eigene fortschrittliche Zukunftsvision nicht mit einem womöglich etwas zurückhaltenderen Kunden deckt. „Da ist Lena anders“, lobt Gadeib die Teamplayerin Kurzmann mit dem Durchhaltevermögen.

Letzteres beweist die 35-Jährige nicht nur beim Tennis, sondern auch beim 50-Kilometer-Gehen. Neuneinhalb Stunden lang immer weiter nach vorne? Das ist für sie kein Problem. Durchhaltevermögen eben.

Einen langen Atem will Kurzmann mit ihrem Team natürlich auch bei Dialego in Aachen zeigen – und das auf anhaltend hohem Niveau. Ging Andera Gadeib 1999 als Pionier in der digitalen Marktforschung voran, soll Dialego auch weiterhin ganz weit vorne mitmischen. „Wir sind immer noch agil, meistens etwas zu schnell für unsere Kunden. Das tut uns gut, und das tut auch unseren Kunden gut“, sagt Kurzmann.

Info Unternehmen weiter in Frauenhand Dass mit Lena Kurzmann eine junge Frau ihre Nachfolge antritt, sei zwar nicht explizit so geplant gewesen, sagte Andera Gadeib. Als Unternehmerin, die sich seit Jahren für mehr Frauen in der Wirtschaft einsetzt, freue es sie aber ungemein, dass es genau so gekommen ist. Seit 2020 ist Dialego sogar als „Women Owned Business“ zertifiziert.

Zu diesen gehört seit vielen Jahren der Chemieriese Bayer, für den Dialego unter anderem eine große Imagebefragung in über 70 Ländern durchgeführt hat. Ein weiterer großer Kunde ist Cosnova, zu deren Sortiment die Marken Essence und Catrice Cosmetics gehören.