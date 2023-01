Aachen solidarisiert sich weiter : Lautstark, friedlich und mit einer riesigen Iran-Flagge durch Aachen

Aachen Für die Menschenrechte im Iran: 250 Personen nahmen am Samstag an dem Demonstrationszug durch die Innenstadt teil. Heute findet um 17 Uhr auf dem Theaterplatz eine Mahnwache statt.

Auch die Fahnen des Landes am Persischen Golf nehmen stets an Größe zu. So wurde eine riesige Flagge bei der Demonstration am Samstag von mehreren Menschen durch die Aachener Innenstadt getragen.