Lauf für Menschenrechte : Campus Run als Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Iran

Aachen Der Campus Melaten wird am 20. August wieder zur Laufstrecke für die Menschlichkeit: „Aachen hat Ausdauer“ plant die Veranstaltung bereits zum siebten Mal – und bietet erstmalig eine diverse Wettbewerbsklasse an.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto: „I run for Iran – Gewalt stoppen, Menschenrecht durchsetzen“. Mirjam Niebert, 2. Vorsitzende „Aachen hat Ausdauer e.V.“, erklärt den Hintergrund: „Wir versuchen immer, ein aktuelles Motto zu finden, das aber nicht mehr ganz im medialen Fokus steht.“ Durch den Krieg gegen die Ukraine sei die Situation im Iran in den Hintergrund gerückt. Das wolle man ändern und sich solidarisch mit den Menschen am Persischen Golf zeigen.