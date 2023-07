Klare Ansage an die AfD : Laschets Rede, das Video, die Reaktionen

Die AfD hat heute im Bundestag die Unruhen in 🇫🇷missbraucht für Hetze gegen Menschen mit Einwanderungsbiographie in 🇩🇪. Gewalt ist inakzeptabel. Wir stehen an der Seite der französischen Polizei. Aber Hetze und Spaltung vergiften unser Land. Die AfD ist eine Gefahr für den… pic.twitter.com/BeBXrHCGLX