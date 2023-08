Lara Vandenhirtz : Wie ein Schwimmtalent (13) aus Aachen Rekorde bricht

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften holt Lara Vandenhirtz Gold und schreibt sich in die Bestenlisten mit mehreren Rekorden ein. Foto: Pia Dreiner

Aachen Lara Vandenhirtz ist gerade einmal 13 Jahre jung, in der Schwimmszene aber schon ein großer Name. Das Talent hat schon einige Wettbewerbe gewonnen. Warum das Schwimmen für sie wie Fliegen ist und was sie in Zukunft noch vorhat.

Ein Gefühl von Fliegen – so beschreibt es Lara Vandenhirtz. Die Rede ist aber nicht etwa vom Fallschirmspringen, es geht ums Schwimmen. Denn die 13-Jährige aus Aachen ist Wettkampfschwimmerin; ihr Name ziert seit Jahren die Bestenlisten.

Die Liebe zum Wasser wurde der Schülerin in die Wiege gelegt: Ihr Großvater Claus Vandenhirtz ist ein großer Schwimmtrainer, der unter anderem die Weltrekordlerin Christel Justen trainierte. Auch ihre Eltern sind jahrelang geschwommen. Dass sie also schon mit drei Jahren ihr Seepferdchen-Abzeichen hatte, überrascht daher nicht.

Doch zum Wettkampfschwimmen kam Lara Vandenhirtz erst über einen kleinen Umweg. Im Alter von sechs Jahren probierte sie sich im Turmspringen, bis sie nach drei Jahren merkte, dass ihr das nicht liegt. „Ich hatte einfach keinen Spaß am ständigen Überwinden vor einem Sprung“, erzählt die 13-Jährige. Mit neun Jahren wechselte sie daher ins Schwimmbecken. Regelmäßig trainierte sie beim Brander Schwimmverein. „Schwimmen gibt mir Sicherheit. Während beim Turmspringen immer auch Angst mitschwingt, ist das beim Schwimmen überhaupt nicht der Fall.“

In den Sommerferien 2021 trainierte sie mit ihrer Mutter im Urlaub in Rhodos. Kaum war sie zurück, nahm sie das erste Mal am Euregioschwimmen teil. Im alljährlichen Aachener Schwimmwettkampf belegte sie in der Disziplin 50 Meter Schmetterling den ersten Platz in ihrem Jahrgang mit einer Endzeit von 35,64 Sekunden. Ihr Talent fand Beachtung, so wechselte sie im Jahr darauf in die zweite Leistungsmannschaft des Aachener Schwimmvereins und trainiert seitdem zwischen vier- und fünfmal in der Woche.

Für das Wettkampfschwimmen ist ein Sportattest nötig, auch Vandenhirtz‘ Kinderärztin empfahl ihr einen kardiologischen Check – zum Glück, denn bei der jungen Athletin wurde im Herbst 2022 ein Loch zwischen zwei Herzkammern festgestellt. „Meine rechte Herzhälfte war vergrößert, und ich musste operiert werden“, erinnert sie sich und betont die Wichtigkeit dieses Check-ups. Zwei Monate lang hieß es für sie: Sportpause.

Der erste Wettkampf nach der Zwangspause verlief wenig erfolgreich, der zweite dafür aber umso mehr. Bei der Arena International Talent Trophy in Eindhoven holte Vandenhirtz im März über 50 Meter Schmetterling und Freistil jeweils Gold und über 100 Meter Freistil und Schmetterling sowie über 200 Meter Schmetterling jeweils Silber. Mit diesen Leistungen qualifizierte sie sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM).

In der Schmetterlings-Disziplin sichert sie sich in den Deutschen Meisterschaften die Bronzemedaille in der U23-Wertung. Foto: Pia Dreiner

Beim Arenameet in Bochum im April setzte sie in ihrer Paradestrecke über die 50 Meter Schmetterling nicht nur einen neuen Veranstaltungsrekord auf, 29,12 Sekunden sicherten ihr zudem den ersten Platz der Jahresbestenliste und einen neuen Bezirksrekord. Im Finale der DJM im Mai schwamm sie in ihrer Paradestrecke in nur 28,11 Sekunden zur Goldmedaille und schrieb sich in die Bestenlisten mit einem neuen NRW-Altersklassenrekord, einem Bezirksrekord und Altersklassenrekord ein.

Beim Schwimmen habe sie gelernt, mit Niederlagen und Konkurrenz umzugehen. „Man muss auch gönnen können und sich für andere freuen – das erwartet man ja auch von den anderen, wenn man selbst gewinnt“, sagt das junge Talent. Gerade für die großen Wettkämpfe sei das Selbstbewusstsein das A und O. „Das ist wichtig, wie auch die mentale Stärke. Das Adrenalin, das einem im Wasser durch den Körper schießt, kann man entweder in Kraft und Schnelligkeit umsetzen – oder aber es bremst einen.“

Dass sie ihr Adrenalin zu Kraft und Schnelligkeit umwandelt, hat sie bei den Deutschen Meisterschaften der offenen Klasse im Juli in Berlin bewiesen, wo auch zahlreiche Fernsehkameras auf sie gerichtet waren. Über die 50 Meter Schmetterling schwamm sie mit einer neuen Bestmarke von 27,78 Sekunden ins A-Finale. Hier schlug sie nach 27,61 Sekunden als Vierte an und verpasste das Siegertreppchen knapp. Jedoch sicherte sie sich die Bronzemedaille in der U23-Wertung. „Das war eine tolle Erfahrung, mit den ganz Großen, wie Angelina Köhler, in einem Becken zu schwimmen.“

Am meisten Spaß hat die 13-Jährige bei den Sprints. „Es ist, als würde man fliegen, wenn ich dann auch noch eine gute Zeit schaffe, bin ich auf Wolke sieben.“ Vor allem schätzt Vandenhirtz ihre Mannschaft, die sie immer unterstützt, auch wenn sie selbst zu Meisterschaften unterwegs ist. „Bei den DJM wurde mein Team mit dem iPad zugeschaltet und hat mich angefeuert.“