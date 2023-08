Knoten-Aachen-Konferenz : Aseag und Rurtalbahn profitieren von 50-Millionen-Landesförderung

Aachen Landesverkehrsminister Oliver Krischer hat bei einem Besuch in Aachen 50 Millionen Euro Fördergelder für den Nahverkehr im Raum Aachen und Düren im Gepäck. Einen Teil davon erhält die Rurtalbahn. Doch das größte Stück vom Kuchen geht nach Aachen.

Das Landesverkehrsministerium fördert die Planungen zur Modernisierung und Fahrtzeitoptimierung der Rurtalbahn mit 2,5 Millionen Euro. Den Förderbescheid übergab Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Donnerstagvormittag im Rahmen einer „Knoten-Aachen-Konferenz“ vor mehr als 200 Vertretern von Kommunen und aus der Mobilitätsbranche an Rurtalbahn-Geschäftsführer Herbert Häner.

Laut Häner sind die Bahnsteige den Anforderungen der neuen Wasserstoffzüge, die ab 2026 auf den Gleisen der Rurtalbahn fahren sollen, nicht gewachsen. „Sie sind zu kurz und zu tief“, sagte der Geschäftsführer am Rande der Konferenz. Geplant ist, sie auf 76 Zentimeter zu erhöhen und massiv zu verlängern. An den Bahnhöfen im Süden Dürens fehlten 33 Meter zur geplanten Länge von 105 Metern, auf dem Nordast sogar fast 100 Meter zur geplanten Länge von 150 Meter.

Mit den Fördergeldern sollen 90 Prozent der Planungskosten bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung gedeckt sein. „30 Jahre nach Übernahme und der ersten Modernisierung können wir nun mit der konkreten Planung beginnen, das Streckennetz der Rurtalbahn an die neuen Anforderungen nachhaltiger Verkehrskonzepte der kommenden Jahrzehnte und an die notwendige Mobilitätswende anzupassen“, sagte Häner in Aachen.