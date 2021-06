Heftige Regenschauer : Land unter im Kreis Heinsberg

Update Heinsberg/Aachen Der Starkregen hat am frühen Donnerstagabend die Region in Atem gehalten. Im Kreis Heinsberg wurde eine Bundesstraße geflutet. Die Aachener Feuerwehr wurde insgesamt 26 Mal auf den Plan gerufen.

Im Kreis Heinsberg musste die B221n zwischen der L117 und der Abfahrt Wassenberg-Myhl in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Fahrbahn stand in diesem Bereich unter Wasser. An der L117 zwischen Ratheim und Wassenberg wurden mehrere Bäume umgeworfen.

Die Aachener Feuerwehr musste in einem Zeitraum von rund einer Stunde zu insgesamt 26 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken, berichtet Dirk Nellessen, Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr Aachen. In vielen Fällen hätten die Einsatzkräfte schon kurz nach ihrer Ankunft am Einsatzort wieder einrücken können. So hätte etwa das Wasser auf überschwemmten Straßen mit nachlassendem Regen schnell wieder abfließen können. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagt Nellessen.