Reaktion auf A544-Sperrung : Längere Grünzeiten und freie Fahrt für Rettungsfahrzeuge

Bloß ein Stau: Wie sich die Autobahnsperrung auf den Einsatz der Rettungsdienste und der Feuerwehr in Aachen auswirkt, wird ab Montag ständig überprüft. Foto: Shutterstock_1275914758/Deutsche Tamoil GmbH

Aachen Mit einem aktuellen Umleitungskonzept für den stadtauswärts führenden Kfz-Verkehr hat die Stadt Aachen auf die Ankündigung reagiert, dass die A544 ab Montag zum Teil gesperrt wird.

In der Stadt Aachen sind folgende Umleitungsstrecken für den stadtauswärts verlaufenden Verkehr vorgesehen: Zur Autobahnabfahrt „Zentrum/A4“ gelangt man über Berliner und Prager Ring zur Krefelder Straße sowie von der Monheimsallee (Kreuzung Bastei) zur Krefelder Straße und dort auf die A4. Die Anschlussstelle Laurensberg/A4 erreicht man über Vaalser Straße, Pariser Ring und Toledoring oder über Roermonder Straße zur Kohlscheider Straße; die Anschlussstelle Brand/A44 ist über Adenauerallee und Madrider Ring sowie über Heinrichsallee, Wilhelmstraße oder Adalbertsteinweg, Trierer Straße erreichbar. Zur Anschlussstelle Lichtenbusch/A44 fährt man über Siegelallee oder Adenauerallee zur Monschauer Straße.

In kurzfristiger Reaktion auf die Teilsperrung der A544 werde die Stadt die Ampelschaltung an den Autobahnauffahrten Aachen-Zentrum/Krefelder Straße und Aachen-Brand/Trierer Straße ab Montag, 24. Juli, 11.30 Uhr, anpassen, teilte das Presseamt am Mittwoch mit. Dann würden täglich von 11.30 bis 5 Uhr morgens längere Grünzeiten für die stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge zur Verfügung stehen. „Zunächst werden keine Anpassungen an weiteren Signalanlagen im Stadtgebiet Aachen vorgenommen“, sagte Stadtsprecherin Jutta Bacher am Montagnachmittag.

Die Stadt appellierte an die Verkehrsteilnehmer, nach Möglichkeit außerhalb der Spitzenzeiten des Berufsverkehrs nach Aachen zu fahren. Um die Verkehrssituation zu entzerren, sollten auch Fahrgemeinschaften gebildet sowie der ÖPNV genutzt werden. Wer kann, solle auf das Rad umsteigen.

Auch eine Kombination verschiedener Verkehrsmittel sei denkbar: zum Beispiel Auto mit Fahrrad, Bus oder Bahn mit Fahrrad, Auto mit Bus oder Bahn. „Auch wenn die ausgewiesenen Umleitungsstrecken stark belastet sind, sollten Fahrten quer durch Wohngebiete aus Rücksicht auf die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner unterbleiben“, so das Presseamt.

Die Baustellenkoordination der Stadt Aachen stehe im engen Austausch mit den Netzversorgern für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Telefonie und Internet. „Sofern das möglich ist, werden die ausgewählten Umleitungsstrecken so geplant, dass sie weiträumig an vorhandenen Baustellen vorbeiführen.“ Es könne aber passieren, dass auch auf ausgewählten Umleitungsstrecken plötzlich und unerwartet Schäden der Abwasserkanäle und Versorgungsleitungen auftreten und beseitigt werden müssen, weist die Stadt auf Unwägbarkeiten in der Planung hin.

Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Aachen beschäftigen sich laut Stefan Herrmann vom städtischen Presseamt „bereits seit mehreren Monaten mit dem Szenario Brückensperrung und erstellen entsprechende Pläne“. Hierfür stünden sie im Kontakt mit umliegenden Feuerwehren in der Städteregion, der Städteregion Aachen selbst und der Bezirksregierung Köln, „um die möglichen Auswirkungen einer Vollsperrung zu bewerten“.

Es geht laut Herrmann unter anderem darum, dass Einsatzkonzepte angepasst werden und Kompensationsmaßnahmen geplant werden. Ein angepasstes Einsatzkonzept für den Fall einer Vollsperrung der Autobahnbrücke bestehe und werde mit weiteren Lageerkenntnissen kontinuierlich fortgeschrieben.

Aufgrund der Entscheidung, dass die Brücke bis auf Weiteres für Rettungsdienste und die Feuerwehr in beide Richtungen nutzbar ist, seien diese konzeptionellen Anpassungen derzeit nicht erforderlich. Die Feuerwehr begrüße ausdrücklich die Entscheidung, die Brücke für Einsatzfahrzeuge offenzuhalten. Schwerer einzuschätzen seien aus Sicht von Feuerwehr und Rettungsdienst die Auswirkungen, die sich im Stadtgebiet aufgrund der Verlagerung von Verkehren ergeben. Hier würden die sich ab Montag ergebende Verkehrssituation und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst „engmaschig beobachtet“, betonte Herrmann. „Gegebenenfalls werden Einsatzkonzepte daraufhin entsprechend angepasst.“

Die Stadt Aachen will laut Jutta Bacher ihre „intensive Informationspolitik der letzten Monate weiter fortführen“. Im Fokus stehe, die betroffenen Menschen zu informieren, auf die jetzt eingetretene Situation vorzubereiten und Alternativen anzubieten. Erst letzte Woche sei vier Tage lang – parallel zur Brückenprüfung – eine Social Media Kampagne mit dem Schwerpunkt A544 gelaufen, die an Spitzentagen mehr als 50.000 Menschen erreicht habe.

Kurzfristig würden jetzt auch die digitalen Anzeigetafeln an den Ausfallstraßen auf die aktuelle Sperrung hinweisen. Alle Infos seien zudem auf der eigens angelegten Homepage zu finden, die laufend aktualisiert werde. „Weitere Maßnahmen sind in Planung“, so Bacher.

Weitere Infos im Netz unter: www.aachen.de/a544 und www.autobahn.de/die-autobahn/projekte/detail/a544-neubau-der-haarbachtalbruecke-bei-aachen#uebersicht

(red)