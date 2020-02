Kostenpflichtiger Inhalt: Ladies in Black : Volleyball-Erstligist muss definitiv ausziehen

Bald nur noch auswärts unterwegs: Die Fans der Ladies in Black werden ihr Team kommende Saison nicht in Aachen unterstützen können. Foto: Andreas Steindl

Aachen Für die Saison 2020/21 gehen Aachen alle Heimspiele der Erstliga-Volleyballerinnen der Ladies in Black verloren – das ist jetzt amtlich. Die Spielstätte an der Neuköllner Straße muss über mehr als ein Jahr saniert werden; die Ladies müssen ausziehen. Damit ist die nächste Spielzeit in Gefahr. Oberbürgermeister Marcel Philipp hat aber einen Rettungsplan.