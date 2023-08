Ortsumgehung : Plötzlich gibt es doch Zahlen zur neuen Straße in Eilendorf

Bringen die Debatte über die umstrittene L221n in die Bezirksvertretungen von Eilendorf und Brand: Silke Bergs (links) und Dorothee von Eckardstein. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen Das alte Streitthema L221n und die Ortsumgehung Eilendorf beschäftigt wieder die Politik. Die Grünen drängen auf einen schnellen Planungsstopp.

Wenn die örtlichen Politiker in diesen Tagen aus den Ferien in die Sitzungssäle zurückkehren, liegt sofort wieder ein altbekanntes Streitthema auf dem Tisch: die sogenannte Ortsumgehung Eilendorf L221n und der neue Autobahnanschluss zwischen Aachen-Brand und Kreuz Aachen. Das Dilemma: Die Informationen des federführenden Landesbetriebes Straßen.NRW fließen weiterhin nur spärlich.

Für Mathias Dopatka (SPD), Vorsitzender des Bürgerforums, war das kürzlich der Anlass, die für diesen Dienstag angesetzte Sitzung zu einem Antrag der Bürgerinitiative „Stop L221n“ wieder abzusagen. Denn Straßen.NRW sei weder bereit gewesen, einen ihrer Planer, noch eine Vorlage oder neuere Gutachten nach Aachen zu schicken. Ohne Faktengrundlage könne nicht diskutiert und erst recht kein Beschluss gefasst werden, so Dopatka. „Sobald etwas vorliegt, machen wir dazu ein Bürgerforum“, verspricht er.

So sehen die jüngsten Pläne von Straßen.NRW für den Verlauf der L221n aus. Foto: ZVA/Thomas, Horst

Ob das die durchaus aufgeheizte Stimmung in Eilendorf befrieden kann, wird seine Fraktion am Montag erfahren. Denn dann tagt die SPD in öffentlicher Sitzung (ab 19 Uhr im Bezirksamt Eilendorf) zum gleichen Thema. „Wir wollen mit den Menschen über den Prozess ins Gespräch kommen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Servos. Ziel aller Planungen müsse eine Verkehrsberuhigung der Von-Coels-Straße sein. Ob der Bau der L221n noch der richtige Weg ist, lässt die SPD derweil offen. „Uns fehlen die Daten“, sagt Servos. Die Aachener CDU hat ebenfalls noch keine Position zur L221n bezogen.

Derweil haben sich die Grünen längst klar gegen die L221n ausgesprochen und damit voll auf die Seite der Bürgerinitiative gestellt. Auf ihren Antrag hin werden sich in der kommenden Woche die beiden Bezirksvertretungen Eilendorf und Brand ebenfalls mit dem brisanten Straßenbauprojekt beschäftigen, wie Silke Bergs, Fraktionsvorsitzende in Eilendorf, und Dorothee von Eckardstein, Bezirksvertreterin in Brand, darlegen.

Sie wollen damit vor allem die Zahlen aus einem Verkehrsgutachten von 2020 bekannt machen, die lange unter Verschluss waren und nun doch überraschend veröffentlicht wurden. „Das wichtige Thema läuft noch zu sehr unter dem Radar“, meinen sie.

Aus dem Gutachten sei abzulesen, dass die L221n nur auf einem ganz kurzen Abschnitt der Von-Coels-Straße für Entlastung sorge, ansonsten aber die Probleme eher verschärfe: In der unteren Von-Coels-Straße wird eine Verkehrszunahme um rund 25 Prozent prognostiziert, in der Sebastianusstraße sogar um über 60 Prozent. Auch in Stolberg ist mit einer starken Verkehrszunahme zu rechnen. „Für uns ist es völlig unverständlich, dass man an einem Projekt festhalten will, das dem Ort nicht guttut“, sagt Bergs.

Zumal der neuen Straße auch Felder und Wiesen geopfert werden müssen. „Für viele Menschen ist das ein wichtiges Naherholungsgebiet“, sagt von Eckardstein. Es würde unwiederbringlich zerstört. So sieht es auch die Bürgerinitiative, die die L221n als „völlig aus der Zeit gefallen“ kritisiert. Ihr Ruf nach einem Planungsstopp hat inzwischen knapp 3700 Unterstützer gefunden.

Bekanntlich hat sich auch schon die Städteregion mit den Stimmen von CDU und Grünen gegen den Bau der L221n ausgesprochen. „Wir brauchen jetzt schnell eine klare Position in der Stadt“, drängt Silke Bergs. Denn sie fürchtet, dass es mit dem Planfeststellungsverfahren, das Straßen.NRW im kommenden Jahr einleiten will, kein Zurück mehr geben kann.

Ob es diesen Zeitdruck wirklich gibt, ist unklar. „Es läuft nichts weg, die Planung kann weiterhin gestoppt werden“, ist Servos überzeugt. Und auch die Antwort aus dem Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr auf eine Anfrage unserer Zeitung lässt diesen Schluss zu.