Angebot für Familien in Aachen : Kurz vor Silvester können Eltern und Kinder kostenlos ins Museum

Auch das Couven-Museum macht mit beim Museumsangebot für Familien zum Jahresende. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Zwischen den Jahren haben die Aachener Museen einiges für Familien zu bieten. Auch für Großeltern ist etwas dabei.

Von Martina Stöhr

Mit einem bunten Programm laden die Museen in Aachen zum Jahresende Familien und ihre Kinder kostenlos ein. Mit Unterstützung der Stawag hat der Museumsdienst im Kulturbetrieb der Stadt ein Angebot auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Von Kunstworkshops über Museumsführungen bis hin zu einer spannenden Zeitreise im Internationalen Zeitungsmuseum bietet die Woche zwischen Dienstag, 27. Dezember, und Freitag, 30. Dezember, jede Menge spannende Angebote.

Was haben beispielsweise das Couven-Museum und Ikea gemeinsam? „Jede Menge“, meint Pia vom Dorp, Leiterin Museumsdienst Aachen. Beide präsentieren demnach zeitgenössische Wohnkonzepte und liegen dabei gar nicht so weit auseinander. Am Dienstag, 27. Dezember, führt Belinda Petri also ab 12 Uhr durchs Museum und geht dabei unter anderem der Frage nach, welche Formen es bei Schränken, Tischen und Stühlen beispielsweise schon früher gab.

Auch die Großeltern sind eingeladen, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Im Ludwig Forum können sie am Dienstag, 27. Dezember ab 14 Uhr gemeinsam ein Kunstwerk erschaffen. Und die Bürgerliche Kunstkammer im Suermondt-Ludwig-Museum verspricht am Tag darauf einen aufschlussreichen Einblick in all die Dinge, die Aachener Bürger im Laufe der Zeit so gesammelt haben: Ägyptische Mumien, ein ausgestopfter Hai sowie Pulverflaschen und chinesische Glückskugeln aus Elfenbein warten nur darauf, in Augenschein genommen zu werden.

„Besonders bemerkenswert ist aber auch das Zollmuseum“, meint Irit Tirtey, kaufmännische Geschäftsführerin des städtischen Kulturbetriebs. „Eigentlich ist es eher eine Sammlung, aber dennoch absolut sehenswert“, räumt sie ein. Der gezielte Blick auf Zöllner und Schmuggler verspricht ganz sicher interessante Erkenntnisse. Und Objekte wie ein ausgestopfter Bär oder Produkte der Markenpiraterie geben einen lebendigen Einblick in den Zoll und seine Geschichte. (Mittwoch, 28. Dezember ab 14 Uhr, Horbacher Straße 497).

Das Centre Charlemagne bietet unter dem Titel „Ausnahmezeiten – ein Virus übernimmt den Alltag“ drei Ausstellungen, die sich mit dem Coronavirus auseinandersetzen. Gezeigt werden Bilder und Fotografien Aachener Künstlerinnen und Künstler.

Das Zeitungsmuseum in der Pontstraße lädt seine Gäste zu einer Zeitreise durch die Mediengeschichte ein, und das Ludwig Forum präsentiert die erste Überblicksammlung von Belkis Ayón (Havanna, Kuba, 1967-1999) im deutschsprachigen Raum. Die Künstlerin beschäftigte sich immer wieder mit Figuren und Symbolen des Geheimbundes Abakuá, dem nur Männer angehörten.

Neben all diesen Angeboten und der Einladung, die Museen zu besuchen, will der Museumsbetrieb aber auch in Zukunft auf digitale Formate nicht verzichten. „Denn die haben sich in Zeiten von Corona sehr bewährt“, sagt Irit Tirtey, Wer also – aus welchen Gründen auch immer – nicht ins Museum gehen kann, ist eingeladen, die Dauerausstellung des Suermondt-Ludwig-Museums via Zoom zu besuchen.

„Frida Kahlo“ im Couven-Museum und „Kaiser Karl“ im Centre Charlemagne sind weitere Ausstellungen, die besucht werden können. Das gesamte Programm mit den entsprechenden Zeiten findet sich unter www.museumsdienst-aachen.de.