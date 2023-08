Kurpark Classix : Rasanter Abend mit Garrett wie unter guten Freunden in Aachen

Rasanter Abend mit Garrett wie unter guten Freunden in Aachen

Aachen Violinvirtuose David Garrett begeistert beim Aachener Heimspiel im Rahmen der Kurpark Classix.

Es ist ein Abend unter Freunden – mit Familienanschluss. Zugleich werden es zweieinhalb Stunden einer künstlerischen Bilanz mit tiefen Einblicken: David Garrett bei den Kurpark Classix. Das Konzert ist ausverkauft, auf der Wiese gibt es nicht mal mehr einen Stehplatz, alles drängt zur Bühne, um dem 42-Jährigen international gefeierten Violin-Virtuosen aus Aachen nah zu sein, sich von einer Magie einhüllen zu lassen, die Garrett unkompliziert verschenkt. Es ist ein Heimspiel, das ihn berührt, das gibt er in seiner lässig-lächelnden Art zu, streut Erinnerungen ein an die Zeit, als er 1985 mit den Eltern im Eurogress den Geiger Henryk Szeryng erlebt hat und in diesem Moment nur noch eins wollte: Geige spielen.