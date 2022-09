Kundgebung : Kurden-Demo marschiert von Essen nach Aachen

Polizeiwagen standen am Freitagvormittag auf dem Bahnhofsvorplatz. Foto: Ralf Roeger

Aachen Wegen einer Demonstration von Kurden kann es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen in Aachen kommen.

Am Freitag werden die Teilnehmer zur abschließenden Kundgebung in Aachen erwartet. Auf dem Bahnhofsvorplatz versammelten sich am Vormittag Polizeikräfte. Gerechnet wird mit etwa 100 Demonstranten. Der Zug führt unter anderem über den Adalbertsteinweg.