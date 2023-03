Fotografie-Forum der Städteregion : Kunstpreis ersetzt Stipendium

Monschau Ein neuer Kunstpreis für Fotografie ersetzt das bislang vom Fotografie-Forum der Städteregion Aachen vergebene Stipendium. Die erste Preisträgerin steht fest.

Die Fotografin Barbara Klemm wird mit dem neuen Kunstpreis für Fotografie ausgezeichnet, der in diesem Jahr erstmals vom Fotografie-Forum der Städteregion Aachen verliehen wird. Klemm gilt als die deutsche Fotoreporterin schlechthin; Arbeiten der 83-Jährigen sind noch bis zum 16. April in einer Gemeinschaftsausstellung mit Arbeiten ihrer Kollegin Ellen Auerbach im Forum in Monschau zu sehen. Die offizielle Verleihung soll nach den Sommerferien stattfinden. Der Preis löst das vom Fotografie-Forum seit 2019 vergebene Projektstipendium ab und ist mit 10.000 Euro dotiert.