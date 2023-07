Die Woche in Aachen : Kulinarische Wunderwerke oder: Wenn Würste aus Straßen sind

Ein Leser schrieb zu diesem Foto aus der Adalbertstraße doch tatsächlich: „Heute sieht es auch nicht viel anders aus...“ Foto: Stadt Aachen/Stadtarchiv

Meinung Aachen Warum Würste auch aus Straßen sein können und Fahrradparkhäuser architektonische Wunderwerke. Ein Rückblick auf Themen der Woche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Heiße Zeiten stehen an! Man liest die Warnungen allerorten. Und in der Tat: Nach dem Blick in den Kalender haben wir die Bestätigung schlimmster Befürchtungen: Es ist Sommer! Bewahren wir uns also einen kühlen Kopf und schauen, was denn so in der vergangenen Woche Schlagzeilen machte.

Geschichte geht immer. Die Serie der Stadt über ganz besondere Originale im Stadtarchiv ist faszinierend. Und regt offensichtlich auch auf höchst bedenkliche Art und Weise die Fantasie an. Aachen nach verheerenden Bombenangriffen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war Thema der Juli-Ausgabe, garniert mit einem Bild der Zerstörung in der Adalbertstraße. Heute, so schreibt ein Mensch an die Redaktion, sehe es dort auch nicht viel besser aus. Ups, ein ziemlich gewagter Vergleich. Und wir haben direkt nachgeschaut. Nein, die Häuser stehen noch zwischen Kugelbrunnen und Kaiserplatz. Intakte Fassaden und Fenster, der Straßenbelag lädt zum Flanieren ein. Aber: Warum sollte man das tun? Es sieht nicht aus „wie nach‘m Kriesch“, aber es ist so trost- und hoffnungslos, dass man dem Leser dann doch (fast) Recht geben will.

Oder doch nicht? Ein freundlicher Mensch bietet im Schatten des Kugelbrunnens „Street-Wurst“ an. Das ist mal eine Besonderheit. Nicht Schwein, Lamm oder Rind oder gar vegane Kost. Nein, Wurst aus Street. Oder meint der vielleicht Straßen-Sausage? Spazierwürstchen sozusagen. Aber wo soll man hinflanieren? Richtung St. Adalbert? Mitten ins Kriegsgebiet? Und dann auch noch mit einer Wurst bewaffnet? Fragen über Fragen.

Eine ist übrigens beantwortet. Wie lange macht es Gerry Weber noch in Aachen? Gar nicht mehr. An den Schaufenstern hängt noch das Angebot, italienisches Salz zu kaufen – alles muss raus, auch das Sale. Und der Eigentümer. Und schon ist er da, der nächste Leerstand. Was immerhin die Zeit verkürzt, durch die Adalbertstraße zu spazieren. Man muss ja nicht mehr in Schaufenster schauen... Man darf gespannt sein, wann der nächste Laden dichtmacht.

Der Geduldsfaden muss lang und ziemlich stabil sein, wenn man sich den Optimismus bewahren will. Es dauert halt, bis es wird... Beim CHIO kam – fast zwangsläufig – das Thema Sportpark Soers wieder auf die Tagesordnung. Da sollen jetzt die Signale auf Grün stehen. Wir schauen nochmal nach, so um 2032 herum... Richtig Tempo wird jetzt auch beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur gemacht. Am Bahnhof Rothe Erde soll ein Parkhaus für 472 Räder gebaut werden!

Geld gibt es vom Bund, wie Aachener Bundestagsabgeordnete fröhlich mitteilen ließen, als sei es ihre eigene Spende an ihre Wählerinnen und Wähler. Baubeginn? 2026! In drei Jahren! Warum um Himmels oder der Wurst willen dauert es so lange, ein Parkhaus zu bauen, das auf Ständern steht, damit oben Drahtesel grasen und unten Autos? Also nicht grasen, sondern parken. Welch architektonisches Wunderwerk soll da hin? Für 472 Räder? Wahrscheinlich muss die Sache europaweit ausgeschrieben werden, damit Peter David Eisenman gewinnt. Der amerikanische Stararchitekt hat uns ja schon dieses herrlich-hässliche Bushäuschen am Elisenbrunnen beschert, das auf den Spitznamen Frittezang hört und unter dem keine Sau, sorry, kein Mensch auf den Bus wartet. Womit wir wieder (fast) bei der Street-Wurst wären. Aber das ist ein anderes (leidiges) Thema. Vielleicht sollte man das Parkhaus nur für 471 Räder planen, das verringert das Bauvolumen, die Kosten und die Wartezeit. Letzteres sicher um mindestens eine Woche.

Es dauert (natürlich) ebenfalls, bis die Videoüberwachung rund um den Kaiserplatz auf Sendung geht. Immerhin hängen schon fast alle Kameras. Wahrscheinlich ist das Drehbuch noch nicht fertig. Und es geht um die nicht unwichtige Frage, wie man die Menschen, die alles andere als Böses im Schilde führen, vor dem Blick – zum Beispiel – ins Wohnzimmer, wenn nicht in die Küche schützt. Man kann nicht einfach Kameras aufhängen und gucken, was die Menschen treiben. Zumindest dürfen das die Behörden richtigerweise nicht. Was mit den ganzen Türspionkameras an allen möglichen Häusern ist, mit den Kameras in, vor, über und unter Geschäften, steht auf einem anderen Blatt. Am besten, man zieht das Käppie tief in die Stirn. Wobei man dann allerdings gegen den Mast einer Videoüberwachung laufen könnte. Das Leben ist halt schwierig.

Trotzdem: schönes Wochenende!