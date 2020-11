Kostenpflichtiger Inhalt: Gegenwind für Corona-Skeptiker : Kritik an angekündigter Demo von „Querdenkern“ in Aachen

Ende Oktober hatten sich rund 200 Anhänger der „Querdenker“-Bewegung am Aachener Tivoli getroffen. Für eine Kundgebung am kommenden Samstag sind doppelt so viele angekündigt. Foto: Michael Klarmann

Aachen Eine Woche nach den Vorfällen in Leipzig will der lokale Ableger des bundesweiten Netzwerkes „Querdenken“ eine Demonstration in Aachen abhalten. Seit längerem wirbt man dafür, nun auch mit umfangreichen Verteilaktionen von Flyern in Briefkästen. In den Sozialen Netzwerken wächst die Kritik daran.