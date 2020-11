Irreführende Informationen : Krisenstäbe warnen vor Corona-Flyern

Aachen Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und Städtregion warnen vor Flyern mit irreführenden Informationen über das Coronavirus, die offensichtlich zurzeit in Aachen kursieren.

Ein besorgter Bürger habe das Ordnungsamt der Stadt Aachen darauf aufmerksam gemacht, teilt Linda Plesch vom städtischen Presseamt auf Anfrage mit. Sowohl bei dem Aachener selbst als auch in der gesamten Nachbarschaft seien Zettel in Briefkästen eingeworfen worden, auf denen Falschinformationen über die Corona-Pandemie verbreitet werden.

Das Perfide an der Sache: Die Faltblätter seien so gestaltet, dass sie auf den ersten Blick für offizielle Informationen der Behörden zur Coronavirus-Pandemie gehalten werden könnten. Als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts werde Dr. Bodo Schiffmann genannt, so Plesch. Der umstrittene HNO-Arzt aus Sinsheim gilt als feste Größe in der Querdenker-Szene, die die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert.