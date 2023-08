Alemannia Aachen : Der Verein verordnet sich selbst Ruhe

Aachen Die unbefriedigende sportliche Ausbeute wird am Tivoli analysiert. Sportdirektor Sascha Eller sagt: Es gibt kein Ultimatum für den Trainer.

Nach drei Spieltagen ist die Punkteausbeute „weder katastrophal noch bewundernswert“, sagt Eller. Die Entwicklung hakt, zuverlässig fängt sich das Team bislang Gegentreffer auf der Zielgeraden ein. „Es liegt weder an der Qualität noch an der Kondition“, sagt der Sportdirektor. „Das Team hat sich noch nicht gefunden.“ Das Selbstvertrauen hat sich vor allem durch die Rückschläge bei den Heimspielen kaum entwickelt.

Das führt schon früh in der Saison mancherorts zu einer Trainerdiskussion. Nicht bei Eller, der betont „unemotional“ die Entwicklung des Teams vorantreiben will. „Es gibt kein Ultimatum für den Trainer, auch wenn das an manchen Orten kolportiert wird“, sagt er. Unverändert habe er keine Gespräche mit anderen Kandidaten geführt. Und auch in der Mannschaft registriere er sehr viel Zustimmung für den 31-Jährigen, selbst wenn der zu spät zum Training aufschlägt.