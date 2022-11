Flucht über die Autobahn : Krimineller nach Verfolgungsjagd im Aachener Kreuz gestoppt

Aachen Ein aus den Niederlanden eingereister Mann ist am Samstag vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsjagd über die Autobahn 4 endete am Aachener Kreuz, wo sich der mehrfach vorbestrafte 37-Jährige mit aller Macht gegen seine Festnahme wehrte.

Der Mann passierte am Samstagvormittag die deutsch-niederländische Grenze bei Aachen über die Autobahn 4. Da die Kennzeichen seines Fahrzeugs in den Zulassungsdateien nicht registriert waren, gaben ihm Einsatzkräfte der Polizei an der Ausfahrt Laurensberg eindeutige Signale, sein Auto anzuhalten.