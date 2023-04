Prüfung in der kommenden Woche : Kreuz Aachen wird auf eine verfrühte A544-Vollsperrung vorbereitet

Schulterschluss in der Region : Notfallplan für plötzliche A544-Sperrung steht fast Auf einer Pressekonferenz geben die politischen Spitzen der Region unumwunden zu, was auf die Menschen in der Region mit der Sperrung der A544 zukommt. Aber klar wird auch, dass selbst für eine plötzliche Sperrung – fast – alles vorbereitet ist. Der bange Blick auf den 17. April.