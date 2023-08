Crossover-Konzert bei den Kurpark Classix : Nostalgischer Wohlfühlabend mit Ronan Keating und dem Sinfonieorchester Aachen

Rund zwei Stunden lang reiste Ronan Keating mit den Zuhörern musikalisch durch die Zeit. Foto: Tim Griese

Aachen Ronan Keating war einmal Boyband-Star, später Solokünstler. Seit den 1990ern veröffentlicht der irische Sänger erfolgreich Musik. Jetzt stellte er sie bei den Kurpark Classix in Aachen in neuem Gewand vor, aufgeführt mit dem Sinfonieorchester Aachen.

Endlich wieder Crossover! Nach dreijähriger Unterbrechung – zweimal wegen der Corona-Beschränkungen, einmal, im vergangenen Jahr, aufgrund der Mando-Diao-Absage – treffen bei den Kurpark Classix wieder klassische Instrumente und Popmusik aufeinander, vorgetragen vom Sinfonieorchester Aachen zusammen mit dem irischen Sänger Ronan Keating.

Da war doch was. Manch einer wird sich erinnern. An der Monheimsallee, vor der Bühne und auf der Tribüne, wissen sie Bescheid. 30 Jahre ist es her, da begann Keatings Karriere als 16-Jähriger mit der Band Boyzone. Er jettete mit ihr um den Globus, sein Konterfei und das seiner vier Mitstreiter landeten auf den Covern millionenfach verkaufter Alben. Und im Fahrwasser von Take That schoss auch das Dubliner Quintett weit nach oben in die internationalen Charts.

Ronan Keating und das Sinfonieorchester Aachen: Die Songs des Iren klangen neu, aber so, als hätte es sie in anderer Form nie gegeben. Foto: Tim Griese

Ein Sonnyboy war er damals schon. Seit 2000 ist der heute 46-Jährige als Solokünstler aktiv und hat sich seine Ausstrahlung bewahrt. Mit breitem Grinsen betritt er die Bühne. Dabei ist das nicht selbstverständlich, musste er erst im Juli den Unfalltod seines älteren Bruders beklagen. Über eine Absage hätte sich niemand wundern dürfen, doch Ronan Keating zieht sein Programm durch, lässt sich nichts anmerken. Die Musik lenkt ab, und sie gibt Kraft.

Sie allein soll an diesem Abend im Vordergrund stehen. Die großen Songs seiner Karriere wurden fürs Zusammenspiel mit den Aachener Sinfonikern neu arrangiert. Und, was soll man sagen? Die Stücke klingen, als hätte es sie in anderer Form nie gegeben. „When You Say Nothing at All“ trägt Keating vor, genauso „Life Is a Rollercoaster“, „If Tomorrow Never Comes“ und „We’ve Got Tonight“.

Auf Boyzone-Hits verzichtet er ebenso nicht: „No Matter What“, „Father and Son“ und „Words“ singt er, dazu die Burt-Bacherach-Nummer „Arthur’s Theme (The Best That You Can Do)“, das Stück „The Blower’s Daughter“ von Damien Rice und „Last Thing on My Mind“, das er 2003 im Duett mit LeAnn Rimes sang. In Aachen übernimmt ihren Part Backgroundsängerin Jo Garland.

“Life Is a Rollercoaster“: Hoch und runter wie auf der Achterbahn ging’s für Ronan Keating bei den Kurpark Classix – natürlich nur bei seiner Sprungeinlage. Die Stimmung war ausgelassen, das Publikum begeistert vom Auftritt des Sängers. Foto: Tim Griese

Auch wenn sich Keating einen Spaß macht und von seiner Karriere erzählt, als läge sie Generationen zurück, als stünden vor ihm die Kinder derjenigen, die damals zu seinen Boyzone- und den ersten Solokonzerten kamen: Er weiß es natürlich besser, er lässt die Fans für sich singen, die, die all die Texte noch immer auswendig kennen. Nostalgie-Alarm im Kurpark! Wunderkerzen werden entzündet, die Funken sprühen, Handylichter verwandeln das Areal in ein Lichtermeer.

Rund zwei Stunden lang reist Ronan Keating mit den Zuhörern durch die Zeit und kommt am Ende in der Zukunft an: „Wir werden uns wiedersehen. Am Fernseher.“ In Kürze nämlich startet die neue Staffel der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ – mit Keating Juror. Vielleicht entdeckt er ein großes neues Talent, seinen legitimen Nachfolger. Das Mikro an den Nagel hängen wird der Ire aber noch lange nicht. Er verspricht, zurückzukommen. „Vergesst beim Rausgehen nicht, Karten für nächstes Jahr zu kaufen“, lacht er.