Kostenpflichtiger Inhalt: Festival soll stattfinden : Gastspiel einer Rechtsrockband sorgt für Aufregung

Im Club Nightlife in der Wirichsbongardstraße soll am Samstag die Skin-Band Prolligans aus dem Allgäu auftreten, die im bayrischen Verfassungsschutzbericht 2018 unter den rechtsextremen Bands gelistet wird. Foto: Michael Klarmann

Aachen Steht am Samstag eine rechtsextreme Band auf der Bühne des alternativen Musikclubs Nightlife in der Wirichsbongardstraße? Antifaschisten und das Autonome Zentrum (AZ) befürchten das. Innerhalb der alternativen Musikszene sorgt das angekündigte Konzert für Irritationen und verbalen Scharmützeln in den sozialen Medien.