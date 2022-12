Junge Unternehmen in Aachen : Kontakte am Kickertisch knüpfen

Immer (wieder) auf der Suche nach qualifizierten Kräften: Marina Nikolic-Schuhmann, Mitarbeiterin bei gridX, Ruslan Goryanyy von nevisQ und Dana Aleff, Mitgründerin von Circonomit, im Gespräch mit Annika Büschgens, Projektkoordinatorin im Digital Hub Aachen (v.l.). Foto: MHA/Lisa Klein

Aachen Vom Happiness-Manager bis zum DJ-Gig am Arbeitsplatz: Um Fachkräfte anzuwerben, müssen die Aachener Start-ups kreativ sein. Die Unternehmen bewerben sich bei den Arbeitnehmern.

Eilig und auf Socken schliddert Dana Aleff, Mitgründerin des Start-ups Circonomit, über den Boden der Digital Church, hinein in das nächste Zoom-Meeting. „Jetzt aber schnell“, ruft Marina Nikolic-Schuhmann vom Unternehmen gridX ihr zu. In den angrenzenden Arbeitsbereichen hört man konzentriertes Tippen, aber auch freundschaftliche Gespräche. Ein kleiner Einblick in die lockere Unternehmenskultur, mit der die Start-ups in Aachen hoffen, neue Fachkräfte anzuwerben.

Denn um auf dem aktuellen Bewerbermarkt zu bestehen, müssen sich die Unternehmen bei den Arbeitnehmern bewerben und nicht umgekehrt. Da kann eine passende Stellenbesetzung schon einmal etwas länger dauern – und sehr aufwendig sein. Um die Position eines Backhand-Entwicklers im Start-up nevisQ zu besetzen, musste Mitarbeiter Ruslan Goryanyy dieses Jahr auf Online-Job-Portalen wie LinkedIn oder Honeypot an die 1000 Kandidatinnen und Kandidaten kontaktieren. Nun, ein Dreivierteljahr später, ist die Stelle besetzt.

Im sogenannten Digital Hub in der Aachener Digital Church, der ehemaligen Pfarrkirche St. Elisabeth am Blücherplatz, kommen Gründerinnen und Gründer zusammen, die ihre verschiedenen Geschäftsideen für die Digitalisierung umsetzen wollen. Der Hub, eine Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, sieht seine Aufgabe in der Vernetzung der Unternehmen.

Sie alle verbindet der Themenschwerpunkt IT, und damit fischen sie aus einem besonders heiß umkämpfen Fachkräfte-Pool. Im Hub finden sie Unterstützung, die über die nötigen Räumlichkeiten hinausgeht. „Seit 2022 haben wir hier unsere eigene Karrieremesse ,Digital Heroes‘, die dieses Jahr bereits zwei Mal stattgefunden hat“, berichtet Annika Büschgens, Projektkoordinatorin und Expertin für die Fachkräftesuche im Hub.

Flache Hierarchien

Neben den üblichen Vorstellungen der Unternehmen stehen dabei auch DJs und Pizzaessen auf dem Programm. Beim Kicker spielen können die Besucherinnen und Besucher mit ihren neuen Arbeitgebern in Kontakt kommen. Geringe Hierarchien und eine angenehme Unternehmenskultur, das vermarkten die Start-ups als ihre Markenzeichen. Flache Hierarchien zu etablieren sei für Start-ups wesentlich leichter als für Großkonzerne, erklärt Annika Büschgens. „Direkt zu Beginn solche Strukturen zu schaffen, ist viel einfacher als ein bestehendes Unternehmen dahingehend umzustrukturieren.“

Auch die Einführung neuer Posten soll für gute Stimmung im Unternehmen sorgen und damit auch die einmal gewonnenen Mitarbeiter in der Firma halten. Ruslan Goryanyy, seines Zeichens „Happiness Manager“ bei nevisQ, gewährt einen Einblick in diese Tätigkeit. „Oft gibt es zum Beispiel Leute, die ein besonderes Händchen für Zwischenmenschliches haben, dann sollten die in die Personalabteilung“, erklärt er. Dafür zu sorgen, dass Personen an der richtigen Stelle eingesetzt werden, das sei eine seiner Aufgaben. Er hat aber auch noch einen ganz einfachen Tipp für das komplexe Thema der Mitarbeiterzufriedenheit. „Leute lieben Essen“, sagt er schmunzelnd, „also gibt es einmal im Monat ein gemeinsames Essen.“

Ein großes Thema unter den Gründern sind die sich ändernden Ansprüche der sogenannten Generation Z (Gen Z). Dana Aleff, Mitgründerin des Start-ups Circonomit, das Software zum Monitoring von C0 2- Emissionen für größere Unternehmen entwickelt, ist überzeugt: „In Zukunft werden nur Geschäftsmodelle bestehen, die einen tieferen Sinn verfolgen und einen Beitrag zum Großen und Ganzen leisten.“ Sie selbst macht sich momentan noch keine Gedanken um die Fachkräftesuche. Ihr 2022 gegründetes Unternehmen steckt noch in den Kinderschuhen. Von vier Mitarbeitenden haben drei das Unternehmen mitgegründet. Außerdem hätten viele ihrer Bekannten schon Interesse an einer Stelle in ihrem Start-up gezeigt.

Für das Unternehmen gridX, das sich inzwischen von einem Start-up zu einem sogenannten Scale-up mit über 100 Beschäftigten entwickelt hat, sieht die Situation schon anders aus. Marina Nikolic-Schuhmann ist als „Talent-Acquisition-Managerin“ mit der Suche nach neuen Fachkräften betraut und zieht alle Register. Nicht alle Stellen können mit örtlichen Fachkräften besetzt werden, stattdessen wird weltweit Akquise betrieben.

Das bedeutet auch, dass die neuen Mitarbeiter aus Europa oder anderen Kontinenten Unterstützung beim Umzug brauchen. Diese reiche von der Hilfe bei der Wohnungssuche über die Unterstützung beim Visa-Antrag bis zur sozialen Vernetzung.