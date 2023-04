Jülicher Straße Richtung Haaren gesperrt : Konfusion um Bahn-Baustelle und Vollsperrung in Haaren

Konfusion um Bahn-Baustelle und Vollsperrung in Haaren

Nichts geht mehr: Der Ortseingang von Haaren ist am Wochenende wegen Gleisarbeiten komplett dicht. Das sorgt für Konfusion. Denn auch eine weitere wichtige Achse im Ort ist gesperrt. Foto: MHA/Stephan Mohne

Aachen Konfusion komplett. Seit Samstagmorgen ist der Aachener Stadtteil Haaren quasi abgeschnitten. Am Ortseingang ist kein Durchkommen. Aber auch anderswo ist zeitgleich dicht.

Hunderte Autofahrer staunten am Samstagmorgen im Aachener Stadtteil Haaren nicht schlecht. An der Kreuzung Alt-Haarener-Straße/Haarener Gracht stand plötzlich eine Sperrbake nebst Hinweisschildern. Die kündeten davon, dass ein paar hundert Meter weiter am Ortsausgang Richtung Aachen kein Durchkommen sei. Sackgasse. Zusatz: „Frei bis zum Bahnübergang“.