Die Woche in Aachen : Konfrontation trotz Koalition

Die Woche in Aachen hat gezeigt: Ein Ja zur grün-roten Koalition bedeutet nicht, dass SPD und Grüne jetzt auf Kuschelkurs gehen. Ob das für eine konstruktive Zusammenarbeit spricht, fragt sich unsere Redakteurin Annika Kasties.

Ob so viel Distanz zur Oberbürgermeisterin einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Grünen zuträglich ist? Es bleibt spannend. An diesem Samstag stimmen die Grünen über den Koalitionsvertrag ab. Offiziell kann die Zusammenarbeit dann am Montag besiegelt werden. Dann kann die Arbeit endlich losgehen. Auf der Agenda stehen genug Themen, die zum Wohle der Menschen in unserer Stadt angepackt werden müssen. Bildung, Mobilität, Klimaschutz. Die Zeit rennt. Im Herbst 2025 steht die nächste Kommunalwahl an – mit dann vielleicht schon wieder neuen Verhältnissen im Stadtrat.