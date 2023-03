Bündnis kündigt Demos an : Konferenz der Verkehrsminister in Aachen löst Proteste aus

Konferenz in Aachen : Verkehrsminister wollen Chaos bei Flugpassagier-Kontrollen beenden 49-Euro-Ticket, Abfertigungsstaus an den Flughäfen, Tempo-30-Zonen in den Kommunen – die Verkehrsminister haben in der kommenden Woche in Aachen eine üppige Agenda. Oliver Krischer dringt auf gemeinsame Linien.