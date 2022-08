Gewerbeflächen : Kommunen in der Städteregion Aachen sollen mehr kooperieren

Das Gewerbegebiet Aachen-Rothe Erde: Laut Städteregionsrat Grüttemeier sollen „industrielle Kernstandorte“ qualifiziert werden. Foto: Manfred Kistermann

Aachen Im Zuge der Diskussion um den Regionalplan hat sich Aachens Städteregionsrat Tim Grüttemeier noch einmal für interkommunale Kooperation in Sachen Gewerbeflächen ausgesprochen

In die Diskussion um den Regionalplan, der ja vor allem auch in der Stadt Aachen kontrovers diskutiert wird, hat sich jetzt Städteregionsrat Tim Grüttemeier eingeschaltet. „Die Zeit des Kirchturmdenkens ist vorbei“, sagte er am Donnerstag. „Wir müssen und werden die StädteregionAachen auch zukünftig als attraktiven Standort für Unternehmen präsentieren. Wenn wir heute nicht zusammenarbeiten, verpassen wir die Chancen von morgen“, so Grüttemeier .

Doch der Prozess zur Aufstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln weckt bei den Verantwortlichen in der Städteregion Aachen tatsächlich Emotionen: „Hier wird nicht weniger als die Zukunft unseres Lebensraumes für rund 570.000 Bürgerinnen und Bürger beschrieben“, sagt die technische Dezernentin Susanne Lo Cicero-Marenberg.

Spätestens zum 31. August muss die Stellungnahme fertig sein. Während die Beschlussfassungen zum Regionalplan in vielen Kommunen noch ausstehen, ist ein wichtiges Instrument längst beschlossene Sache. Der gemeinsamen Gewerbeflächenpool soll bei der aktiven Gestaltung des Strukturwandels helfen und ist eine Reaktion auf bestehende Flächenengpässe in einzelnen Kommunen der Städteregion Aachen.

Mit diesem Instrument soll ab sofort eine koordinierte und abgestimmte Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen gelingen. Anders ausgedrückt: Es gibt Kommunen, die dringend Gewerbeflächen für Unternehmen brauchen. Andere Kommunen haben Platz. Deswegen hat sich die Städteregion dafür eingesetzt, dass Städte und Gemeinden zusammenarbeiten.

Hier baut die Städteregion auf eine in langen Jahren gewachsene interkommunale Kooperation, heißt es in einer Pressemitteilung der Städteregion Aachen von Donnerstag. Mit dem „Städteregionalen Gewerbeflächenpool“ seien an drei zentralen und qualifizierten Standorten bereits ca. 120 Hektar interkommunale Flächen für gewerbliche und industrielle Nutzungen größtenteils planerisch gesichert worden. Merzbrück, Kinzweiler und Kohlscheid würden stehen im Fokus der Gewerbeflächenentwicklung stehen.

Doch auch diese Entwicklungen werden den Bedarf von Unternehmen innerhalb der Städteregion Aachen, also auch der Stadt Aachen, wie auch von überregionalen am Standort Städteregion Aachen interessierten Unternehmen nicht decken können, heißt es weiter So setze die Städteregion Aachen auf eine „Strategie der logischen Weiterführung des Gewerbeflächenpools und forciert konsequent die interkommunale Zusammenarbeit“.

Dezernent Markus Terodde betont: „Wir beschränken uns im vorliegenden Beteiligungsprozess allerdings nicht darauf, lediglich zusätzliche Flächen zu fordern. Wir begegnen dem tiefgreifenden Transformationsprozess mit einer differenzierten Strategie: Wir wollen einerseits industrielle Kernstandorte wie die Grüne Talachse in Stolberg, St. Gobain in Herzogenrath oder Conti in Aachen qualifizieren und andererseits begründete Flächenansprüche an herausragenden Standorten - multimodal erschlossen und nachhaltig entwickelt – abdecken.“

Laut Grüttemeier ist die Städteegion Aachen „gut aufgestellt und auch zukünftig verlässlicher Partner für ansiedlungs- oder erweiterungswillige Unternehmen.“ Der Prozess zeige, dass man gemeinsam Stärken und Schwächen ausgleichen und in Richtung Köln mit einer starken Stimme sprechen könne.

(red)