Brandbrief an den LVR : Kommunen der Städteregion fürchten im nächsten Jahr Steuererhöhungen

Es geht um viel Geld: Die Kommunen des Rheinlandes fordern vom Landschaftsverband eine finanzielle Entlastung. Sonst drohen Steuererhöhungen. Foto: dpa/Silas Stein

Aachen Die Oberbürgermeister und Landräte des Rheinlands sind im Clinch mit dem Landschaftsverband Rheinland. Es geht um viel Geld.

Städteregionsrat Tim Grüttemeier redet Klartext: „Wir drehen in unserem Haushaltsplan sprichwörtlich jeden Euro zweimal um und setzen auch die Reste unserer Ausgleichsrücklage ein, um keine höhere Städteregionsumlage für die Kommunen auszulösen. Ein solches solidarisches Verhalten fordere ich auch vom Landschaftsverband Rheinland.“

Grüttemeier hat jetzt gemeinsam mit den kommunalen Spitzenbeamten im gesamten Rheinland einen eindeutigen Brief an den Landschaftsverband (LVR) geschrieben. Darin steht explizit die Forderung, die Landschaftsverbandsumlage für 2023 auf einen Satz von maximal 14,8 Prozent festzusetzen. Bislang gilt der bei der Haushaltsverabschiedung beschlossene Satz von 16,65 Prozent.

Was sich nach wenig anhört, hat ganz massive Auswirkungen: Es geht laut Pressemitteilung der Städteregion Aachen um eine Mehrbelastung in Höhe von 534 Millionen Euro in 2023 für alle Kommunen im Rheinland. Bezogen auf die Städteregion Aachen wären im kommenden Jahr ohne Anpassung fast 19 Prozent oder in Zahlen rund 31,5 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr an den LVR zu zahlen. Aktuell plant der LVR schon eine Senkung um genau ein Prozent auf dann 15,65 Prozent – deutlich zu wenig, wie die Kreise und kreisfreien Städte laut Städteregionspressesprecher Detlef Funken betonen.

„Anders als beim Beschluss des Doppelhaushalts gedacht, haben sich die Umlagegrundlagen für den Landschaftsverband extrem günstig entwickelt, so dass er aktuell stark überfinanziert wäre. Da ist die geplante Senkung nicht ausreichend“, so Grüttemeier. Denn das sei keine Entlastung der Kommunen, sondern immer noch eine Erhöhung der Umlage um 368 Millionen Euro, verglichen mit 2022. „Das können die Kommunen nicht stemmen.“

Der LVR schere mit diesem Vorgehen aus dem Prinzip der kommunalen Solidarität aus. Tim Grüttemeier: „Die Kommunen stehen sämtlich vor extremsten finanziellen Herausforderungen. Auch wenn es haushaltstechnisch nicht zu beanstanden ist, dass der LVR sich so große Liquiditätsreserven schafft, ist das im Vergleich zur kommunalen Haushaltskrise unsolidarisch.“ Gerade die Städte und Gemeinden vor Ort müssten solche Mehrausgaben oft durch Schulden finanzieren. Konkret würde dann ein Teil des LVR-Vermögens durch kommunale Schulden aufgebaut. „Und kommunale Schulden führen im Extremfall auch zu Steuererhöhungen für die Menschen. Das darf nicht passieren, weil ein Umlageverband mehr Geld bekommt als er braucht.“

Eines sei jetzt schon klar geregelt: Die Städteregion Aachen werde jede weitere Senkung der LVR-Umlage in voller Höhe an ihre zehn Kommunen durch eine weitere Senkung der Städteregionsumlage weitergeben. „Wir zehren übrigens heute schon unsere Ausgleichsrücklage auf, um unseren Städten und Gemeinden keine Kostensteigerungen zuzumuten. Hier gilt zumindest von uns das Prinzip der gelebten Solidarität“, sagt Tim Grüttemeier. Er spielt damit auf die eigentlich geplante Senkung der LVR-Ausgleichsrücklage um 42 Millionen Euro an, auf die der LVR nun doch wieder verzichten will.

Während der nächsten Sitzung der Landschaftsversammlung am 9. Dezember steht der Nachtragshaushalt für 2023 auf der Tagesordnung. Erst mit dem Beschluss über den Nachtrag in der Landschaftsversammlung am 31. März 2023 entscheidet sich, ob und in welchem Umfang die LVR-Umlage gesenkt wird.

(red)