Kostenpflichtiger Inhalt: Amtsübergabe in Aachen am 4. November : Keupen stellt jetzt ihr Team zusammen

Erstmals am neuen Arbeitsplatz: Die künftige Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen kam am Tag eins nach der Stichwahl für Übergabegespräche mit Amtsinhaber Marcel Philipp im Rathaus zusammen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Am Tag nach der Stichwahl in Aachen gibt es für die neue Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen kein Durchatmen. Die Grünen sondieren nun als stärkste Fraktion im Stadtrat. Die CDU will sich hingegen neu aufstellen.