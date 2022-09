Informationsveranstaltung : Kommt die Regiotram oder kommt sie nicht?

Eine Tram vom Hauptbahnhof Aachen über Würselen und Alsdorf bis nach Baesweiler könnte in einigen Jahren Realität sein. Foto: TEMA/Photographer:Jan Grueger

Aachen/Nordkreis Wie steht es um die Regiotram? Darüber informieren Stadt Aachen, Städteregion und AVV im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche.

In zehn Jahren könnte eine Tram vom Hauptbahnhof Aachen über Würselen und Alsdorf bis nach Baesweiler fahren, emissionsfrei, komfortabel und schnell. Karlsruher Fachleute prüfen zurzeit im Auftrag der Projektpartner Stadt Aachen , Städteregion Aachen und AVV die technische und betriebliche Machbarkeit einer solchen Direktverbindung von Aachen nach Baesweiler .

Um die Bürgerinnen und Bürger der Region über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren, laden Stadt und Städteregion Aachen sowie AVV im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche am Dienstag, 20. September, ab 17 Uhr in die Tannhäuser-Halle der Firma Talbot, Jülicher Straße 215, ein. Dort werden seit 180 Jahren in Aachen Schienenfahrzeuge gebaut.