Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in der Krise : Kommt der Markt weiter aus der Mode?

Schicker Endspurt: Während des Corona-Lockdowns hat sich Sabine Teppe entschieden, ihre Damen- und Herren-Boutique „Solo Due“ am Markt zu schließen. Foto: Harald Krömer

Aachen Einzelhändler verlassen über ein halbes Dutzend Ladenlokale in bester Lage. 5925,92 Euro pro Quadratmeter will man für ein Haus am Markt erzielen.