Kommentar zum Trainerrauswurf : Wenn der Geduldsfaden reißt

Laufpass: Nach nicht einmal einem Jahr müssen Helge Hohl (rechts) und sein Co-Trainer Gabriele di Benedetto den Verein wieder verlassen. Foto: Jérôme Gras

Meinung Aachen Noch nicht einmal ein Jahr hat Trainer Helge Hohl bei Alemannia geschafft. Der fiebrige Verein braucht weniger impulsive Strukturen.

Im Laufe der immer noch kurzen Saison war Alemannia Aachen ein Verein der Superlative. Kein anderes Regionalliga-Stadion lockte so viele Zuschauer an, an keinem anderen Standort konnte man die pralle Euphorie fast in Tüten verpacken. Seit dem Wochenende gibt es den nächsten Rekord, auf den niemand stolz ist. Als erster Profiverein hat sich Alemannia von seinem Trainer getrennt. Helge Hohl hat die Mannschaft im letzten Jahr interimsweise und dann ab Dezember endgültig übernommen. Von dem 32-Jährigen waren sie so überzeugt, dass sie lieber eine murrende Mannschaft weitgehend wegschickten. Sie hielten an Hohl fest.

Genau vier Spiele hat es nun gedauert, den Schleudersitz auszulösen. Ein paar Tage vor seinem frühen Saisonfinale hatten ihn die Gremien das „absolute Vertrauen“ ausgesprochen. In der Szenesprache ist das ein sicherer Hinweis dafür, sich im Wohnungs-Mietvertrag die Kündigungsfristen anzusehen.

Hohl hat die rundumerneuerte Mannschaft nicht auf Touren gebracht. Aus dem Titelaspiranten ist vorerst eine veritable Schießbude geworden, der im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassiert. Eine stabile Defensive zu organisieren, ist Traineraufgabe. Die Geduld war nach dem rundum verkorksten Auftritt in Oberhausen schnell erschöpft. Es lässt sich tagelang vorwärts und rückwärts diskutieren, ob es anders gekommen wäre, wenn Alemannia beim Auftaktspiel nicht der Erfolg durch eine krasse Fehlentscheidung genommen worden wäre. So ist es vom ersten Spieltag an mühevoll geblieben, das Team hat nicht einen einzigen überzeugenden Wettkampf bislang abgeliefert – sagt der Kapitän.

Und damit zur Mannschaft. In den elf Jahren Zugehörigkeit zur Regionalliga hat Alemannia nie einen Kader mit einer solchen Tiefe zusammengezogen. Die meisten Neuzugänge waren Führungskräfte in ihren alten Klubs, viele Profis haben zudem eine imponierende Torquote auf ihrer Autogrammkarte stehen. Aber erkennbar machen gute Einzelspieler noch keine Mannschaft aus. Wer sich selbst das Etikett „aufstiegsverdächtig“ aufklebt, verfügt deswegen noch nicht über ein Spitzenteam. In Oberhausen ließ die Mannschaft ihren angezählten Trainer im Stich, so krass muss man das formulieren. Es reicht nicht, bei einem großen Verein einen Platz in der Kabine zu haben, ohne Leidenschaft und Leidenswille ist das eine beliebige Mannschaft. Bislang steht noch der Nachweis aus, dass da tatsächlich ein Kader klug komponiert wurde, der für höhere Aufgaben geeicht ist.

Und damit zu den Gremien. Der Verein ist vor zwei Jahren überwiegend von Fans übernommen worden. Die Gruppe hat Alemannia in recht kurzer Zeit extrem emotionalisiert. Diese unglaubliche Publikumsresonanz ist ein großer Verdienst von Moberz & Co. Ein eingeschlafener Verein wurde wieder zum Leben erweckt, dafür wird seit vielen Monaten ohne Unterlass getrommelt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Aufstiegsambition nicht geteasert wird. Das lockt viele Neugierige und Sponsoren wieder an.

Gleichzeitig erschwert die so entfachte Euphorie die Ausgangslage für jeden Trainer, egal welchen Namen er trägt. Wo getrommelt wird, herrscht nie Ruhe. Wenn das permanent betonte Ziel der Meistertitel ist, bekommt schon ein schnödes Remis einen faden Beigeschmack. Die selbst geschürten Ansprüche laufen immer der Entwicklung davon. Das macht den Standort so fiebrig. Ablesen lässt sich solche Hektik dann an den jährlichen Trainerwechseln. Helge Hohl, eben noch als Heilsbringer angekündigt, hat nicht einmal ein Trainer-Jahr am Tivoli geschafft. Die Geschichte wiederholt sich in Aachen, Fluktuation auf allen Fluren ist seit jeher ein Markenzeichen des Klubs. Das kann keine perspektivische Idee sein.