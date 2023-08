Serienblitzer : Eine Fahrt nach Heerlen, fünf Knöllchen aus vier Radaranlagen

Aus der Perspektive eines Autofahrers sind niederländische Radaranlagen wie hier bei Kerkrade kaum zu erfassen. Die Kamera ist erst auf der Rückseite der grünen Kästen zu sehen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Interaktiv Heerlen/Kerkrade Ein Mann aus der Städteregion ist in eine Serien-Radaranlage in Heerlen geraten. Das wird teuer. Und: Es ist nicht die einzige fest verbaute Serienmessung der Geschwindigkeit in Limburg.

Ein Mann aus der Städteregion Aachen hat nach einer Hin- und Rückfahrt über die Schnellstraße N281 bei Heerlen und Kerkrade fünf Knöllchen von der niederländischen Bußgeldstelle in Leeuwarden erhalten. Er war am 2. August von vier der sechs Radaranlagen, die dort in Serie in kurzem Abstand stehen, mit etwas mehr als den erlaubten 100 km/h erfasst worden; von einer Anlage sogar zweimal. Das Sofa, für dessen Kauf die Familie an dem Tag dort war, wird nun 372 Euro teurer.

Radaranlagen in Serie dürfen nach Angaben der niederländischen Polizei an Unfallhäufungspunkten aufgestellt werden; in 50er-Zonen im Abstand von einem Kilometer, ab erlaubten 80 Kilometern pro Stunde alle 1,5 Kilometer und ab Tempo 100 alle zwei. Auf der N281 stehen pro Fahrtrichtung innerhalb von acht Kilometern drei Geschwindigkeitsmessanlagen. Bei der Erstinstallation vor etwa 15 Jahren seien es noch mehr gewesen, sagt eine Sprecherin der Polizei Limburg in Maastricht. Nach der Digitalisierung der Anlagen vor einigen Jahren sei die Zahl dann auf fünf reduziert worden.

Viele in unserer Region kennen die Serienblitzanlage auf der N281. Dem Mann aus der Städteregion war sie unbekannt. Und niederländische Radaranlagen in Fahrtrichtung schnell auszumachen, ist schwierig. Sie sehen anders aus als in Deutschland. Die Kameratechnik findet sich – von vorne nicht sichtbar – auf der Rückseite von unscheinbaren Kästen oder Säulen. Denn fotografiert wird das hintere Kennzeichen am Auto des Temposünders, wenn er längst vorbeigefahren ist. „In den Niederlanden ist es – anders als in Deutschland – egal, wer den Wagen gefahren ist“, sagt Michael Nissen, Leiter der Abteilung Internationales Recht beim ADAC, „es gilt die Halterhaftung. Ein Foto vom Kennzeichen genügt. Das Gesicht des Fahrers ist nicht erforderlich.“

An den Namen und die Adresse des dazugehörigen Halters zu kommen, ist für die Behörden unproblematisch. Deutschland und die Niederlande haben ein bilaterales Abkommen in dieser Frage. Der Datenaustausch funktioniert offensichtlich hervorragend: Schon elf Tage nach dem Verstoß gab die Bußgeldstelle in Leeuwarden die fünf Bußgeldbescheide Richtung Städteregion in die Post.

Die extrem restriktiven Temporegeln in den Niederlanden und die nicht minder harte Bestrafung von Verkehrssündern ist bekannt. Jedes Jahr steigt der drastische Bußgeldkatalog mit der Inflation – zuletzt im März um zehn Prozent. Die Justizministerin kannte kein Pardon. Trotz parlamentarischer Anfragen in Den Haag beharrte sie auf dieser Erhöhung, eine mildere Bußgeldpolitik würde weniger abschrecken. Mit Handy am Steuer erwischt zu werden, kostet jetzt 380 Euro.

Die Strafe bei Tempoverstößen steigt – anders als in Deutschland – mit jedem Kilometer pro Stunde mehr exponentiell an. Und der niederländische Bußgeldkatalog „außerhalb geschlossener Ortschaften“ wird in vier Eskalationsstufen gesteigert: Autobahn, gewöhnliche Straße außerorts, Baustelle auf der Autobahn, Baustelle auf der Straße außerorts. In genau dieser Reihenfolge wird das fällige Bußgeld bei gleicher Höhe der Tempoüberschreitung immer höher.

Auf einer stadtnahen Schnellstraße wie der N281 wird eine Überschreitung von zehn Kilometern pro Stunde mit 77 Euro bestraft, fünf weitere km/h mit 148 Euro – fast das Doppelte. Zum Vergleich: Auch in Deutschland verdoppelt sich die Strafe, allerdings auf einem anderen Niveau – von 20 auf 40 Euro. In beiden Ländern wird die gleiche Toleranz abgezogen: bis Tempo 100 pauschal drei Kilometer pro Stunde, darüber drei Prozent der gemessenen Geschwindigkeit.

„Die geforderten Beträge in den Niederlanden sind sehr, sehr hoch“, sagt Nissen, „wir legen jedem Autofahrer nahe, sich streng an die Vorschriften zu halten.“ Von der Verkehrspolitik dieses Nachbarlandes wird seine Abteilung ganz besonders gefordert: „Obwohl die Niederlande ein kleines Land sind, ist es unter den Top 3 für Anfragen von ADAC-Mitgliedern auf juristische Beratung“, sagt Nissen. Nur Mitglieder, die in Italien und Österreich in Konflikt mit Verkehrsregeln gekommen sind, fordern demnach noch mehr Aufmerksamkeit.

Mehrere Radaranlagen in kurzer Abfolge sind für den Verkehrsjuristen juristisch jedenfalls kein Angriffspunkt gegen die Bußgelder. „Das ist rechtlich möglich“, sagt Nissen, „auch in Deutschland gibt es das.“ Er rät davon ab, die Post aus Leeuwarden zu ignorieren. Die Niederlande machten konsequent von der EU-Regelung Gebrauch, nicht bezahlte Strafzettel ab 70 Euro über das Bundesamt für Justiz vollstrecken zu lassen. Und bei der ersten Mahnung würden 50 Prozent des Bußgeldes aufgeschlagen, bei der zweiten 100 Prozent.

Und die Bescheide werden mehrere Jahre unter dem Namen des Halters in einem Register gespeichert. Dieses Register wird bei Personenkontrollen – etwa bei der Ausreise über einen niederländischen Flughafen – standardmäßig durchforstet. „Wir hatten schon Fälle, in denen Betroffene ihren Flug in die USA nicht antreten konnten, weil sie wegen eines ausstehenden Bußgeldes nicht in den Flieger gelassen wurden“, sagt der ADAC-Experte.

Ein Widerspruch gegen den Bußgeldbescheid ist demnach nur in den seltensten Fällen sinnvoll. Manchmal würden Kennzeichen falsch erfasst, weil die Niederländer an dieser Stelle keine Bindestriche kennen würden, sagt Nissen. Ein Augsburger Kennzeichen A-CD 123 kann also in der niederländischen Bußgeldstelle als AC-D 123 eingegeben werden. Der fälschlicherweise verdächtigte Aachener Halter müsse dann nur den Zulassungsbescheid an die Bußgeldstelle schicken, um das aufzuklären. „Das kann man auch auf Deutsch machen“, sagt Nissen.

Heerlen/Kerkrade und Venlo Die zwei Serien-Radaranlagen in Limburg In der niederländischen Provinz Limburg gibt es nach Angaben der dortigen Polizei zwei fest installierte Serienradaranlagen, in denen die Messstationen in kurzem Abstand hintereinanderstehen. Auf der N281 westlich von Heerlen und Kerkrade finden sich sechs Radaranlagen auf einer Strecke von acht Kilometern – je drei pro Fahrtrichtung. In südliche Richtung befindet sich je eine nahe der großen Möbelhäuser im Norden Heerlens und kurz hinter der Abfahrt zum Krankenhaus. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung steht je eine auf der Höhe der Heerlener Innenstadt und eine beim Kerkrader Stadion. Auf der Brücke über die Verlängerung der deutschen A4, der A76, werden in beide Richtung neben Tempo- auch Rotlichtverstöße erfasst. Die zweite Anlage mit mehreren Radaranlagen in kurzer Folge steht in Venlo am Weselseweg von der A67 in die Innenstadt. Dort sind in beide Fahrtrichtungen je zwei Messtellen innerhalb von zwei Kilometern installiert.