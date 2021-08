Beschluss im Aachener Planungsausschuss : Klostergarten am Lousberg soll nicht bebaut werden

Der Garten des ehemaligen Klosters der Karmelitinnen am Aachener Lousberg soll nicht bebaut werden. Das hat der Planungsausschuss der Stadt beschlossen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Der Garten des ehemaligen Klosters der Karmelitinnen an der Lousbergstraße in Aachen soll nicht bebaut werden. Das hat der Planungsausschuss der Stadt am Donnerstagabend beschlossen.