Bei Anruf Festnahme : Klingelton beendet Diebestour in der Kirche

Nicht auf „stumm“ gestellt: Ein Anruf verriet den Dieb. Foto: Colourbox

Aachen Ein dreister Dieb stiehlt in einer Aachener Kirche ein Mobiltelefon. Wie er überführt wurde und was die Polizei sonst noch in seinen Taschen fand.

Das Klingeln eines gestohlenen Handys hat einen Dieb in Aachen verraten. In der Kirche „St. Peter“ am Peterskirchhof habe der 39-Jährige ein Handy entwendet, das ein anderer Mann zuvor zum Aufladen weggelegt habe, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit.

Dass sein Handy gestohlen worden war, bemerkte der Mann ebenso wie die plötzliche Abwesenheit des 39-Jährigen. Daraufhin erstattete er Anzeige. Anschließend kehrte er in die Kirche zurück und sah, dass der 39-Jährige auch wieder in der Kirche war. Bis die Polizei eintraf, hielt der Mann den 39-Jährigen gemeinsam mit anderen Zeugen fest.

„Zunächst stritt der Beschuldigte alles ab. Als es jedoch in seiner Jacke klingelte, nachdem man die Telefonnummer des Geschädigten angewählt hatte, gingen dem Unschuldslamm langsam die Erklärungen aus“, hieß es weiter.

Bei einer Durchsuchung des Mannes fand die Polizei nach eigenen Angaben weiteres Diebesgut, das sie einem Auto-Aufbruch vom selben Tag zuordneten. „Eine Begründung für diese Funde kann sich der Mann nun in Ruhe überlegen – nämlich für den Richter, dem er demnächst vorgeführt wird.“

(dpa)