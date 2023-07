Staubtrockener Brunnen : Der fehlende Regen lässt die Pau schwächeln

Hier sprudelt nichts: Für den Brunnenbetrieb an der Kaiser-Friedrich-Allee führt die Pau zurzeit zu wenig Wasser. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen Weil die Pau zu wenig Wasser hat, ist der Tritonenbrunnen seit Wochen trocken. Könnte das auch Folgen für das Aachener Bachprojekt haben?

Meeresgott Triton sitzt mal wieder auf dem Trockenen. Seit Wochen kommt kein Tropfen mehr aus dem historischen Brunnendenkmal an der Kaiser-Friedrich-Allee, das viele Aachener auch als „Wassermann“ kennen. Das Becken ihm zu Füßen ist staubtrocken – Folge wochenlanger Trockenheit.

Technisch sei die Anlage in Ordnung, teilt die für den Brunnenbetrieb verantwortliche Regionetz mit. Das Problem sei, dass die Pau, aus der der Tritonenbrunnen gespeist wird, derzeit nicht genug Wasser führt. Kurz hinter ihrem Quellgebiet am Eberburgweg ist sie nur ein schmales Rinnsal. Da bleibt nicht genug Wasser für die Leitung hin zum Brunnen, die am Brüsseler Ring abzweigt.

Wird damit womöglich die Pau zum nächsten augenfälligen Symbol für den Klimawandel? Erste Spekulationen im Internet kursieren bereits. Nichts sei mehr wie es mal war, schlägt da ein Blogger Alarm, der sich fragt, ob der Klimawandel nun auch das Pau-Projekt gefährde.

Wasserwirtschaftsexperte Helmut Berg am Paubach. Er ist überzeugt: So bald trocknen die Aachener Bäche nicht aus. Foto: MHA/Gerald Eimer

Gemeint sind die geplanten weiteren Bachoffenlegungen in der Innenstadt. In absehbarer Zeit soll Pau-Wasser etwa in Rinnen entlang von Klappergasse, Rennbahn, Kleinmarschierstraße und sogar über den künftigen Theaterplatz plätschern. Doch was hat das für einen Sinn, wenn die Pau ausgerechnet in der heißen Jahreszeit ihren Betrieb einstellt, fragt der Blogger und schlussfolgert: „Es könnte das Ende einer tollen Idee bedeuten, wenn zu befürchten ist, dass statt des geplanten kühlenden Wasserlaufs nur noch eine ausgetrocknete Rinne die Stadt durchzieht.“ Statt der Bäche würde so nur der Klimawandel „erlebbar“ gemacht.

Doch da gibt Helmut Berg Entwarnung. „Was am Tritonenbrunnen passiert, ist für uns nicht relevant“, sagt er. Der Bauingenieur und Wasserwirtschaftsexperte ist einer der Ideengeber für das Aachener Bachprojekt. Den Zustand der Aachener Bäche beobachtet er seit vielen Jahren. Sein Fazit: Trockengefallen sind sie noch nie – selbst dann nicht, wenn es in den Quellgebieten ziemlich staubig aussah.

Beispiel Beverbach: Auch sein Bett im Stadtwald trocknet in heißen Sommermonaten des Öfteren komplett aus. Wasser führt er trotzdem, dann allerdings unterirdisch. Es tritt erst später zutage, abhängig von den Bodengegebenheiten.

Ähnliches lässt sich am Johannisbach beobachten, der in seinem Quellgebiet im Aachener Wald bei längerer Trockenheit oftmals versiegt und dann erst ab Gut Hasselholz wieder zum sichtbaren Bach wird. Seit mehr als 20 Jahren speist sein Wasser zuverlässig die Rinne im Bereich Lindenplatz und Neupforte.

Und auch die Pau wird die Aachener so bald nicht im Stich lassen, ist Helmut Berg überzeugt. „Wir müssen uns eher keine Sorgen machen“, sagt er und verweist auf den Bachlauf kurz unterhalb des Tritonenbrunnens. Munter gurgelt dort das Wasser durch den Grünzug dem Hangeweiher entgegen.

Klar, niemand kann in die Zukunft gucken und mit Sicherheit sagen, welche Folgen der Klimawandel haben wird. Die Prognosen sagen für unsere Region eher mehr Niederschläge im Winter und weniger im Sommer – dann aber mit mehr Starkregen – voraus, sagt Berg. Das Bachprojekt sieht er dadurch nicht gefährdet.

Im Gegenteil: Es soll ja eher ein Beitrag sein, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Selbst die kleinen Gerinne können an heißen Sommertagen für eine willkommene Erfrischung und Abkühlung sorgen. Anders als in Freiburg, wo die berühmten Bächle im Sommer tatsächlich schon mal trocken sind, wird es in Aachen ganzjährig Wasser geben, ist Berg überzeugt.

Nicht zuletzt ließe sich die Zufuhr dank der vielen Stauanlagen und Rückhaltebecken überall im Stadtgebiet auch steuern. So könnte bei längeren Trockenzeiten tagsüber mehr Wasser abgegeben und nachts der Zufluss gedrosselt werden.