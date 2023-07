Partnerschaft trägt Früchte : Warum das Aachener Klimaticket für Gärten in Kapstadt so wichtig ist

Norbert Kuntz (2.v.l.) und Birgit Jakobs zu Besuch beim Projekt „Feed The Future“, das Geronimo (links) und Valentino de Klerk (rechts) gestartet haben. Foto: Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt

Aachen Der Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt bietet im November eine Reise nach Kapstadt an. Die Gruppe besucht auch Projekte, die mit Geld aus Aachen gefördert werden.

Irgendwann wollten Geronimo und Valentino de Klerk dem Elend nicht mehr tatenlos zusehen: dem Dreck, der Kriminalität, den Drogen, die an dieser berüchtigten Ecke von Kapstadt vertickt wurden. Gemeinsam mit Anwohnern beseitigten die beiden Brüder den Müll und verwandelten den Drogenumschlagplatz in einen Gemeinschaftsgarten. Heute ist ihre Initiative „Feed The Future“ eines von gut einem Dutzend Projekten, das vom Partnerschaftsprojekt Aachen-Kapstadt mit Spenden aus dem Klimaticket gefördert wird.

Im vergangenen Winter hat Birgit Jakobs vom Partnerschaftsverein diese und alle andere Initiativen besucht, die Geld aus Aachen erhalten. Im November haben nun interessierte Aachener die Chance, in einer kleinen Gruppe nach Kapstadt zu reisen und auch einige der Klimaticket-Projekte zu besichtigen. Der Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt bietet eine zweiwöchige Partnerschaftsreise nach Südafrika an, es ist nach 2017 und 2019 die dritte in mehr als 20 Jahren Partnerschaft zwischen den beiden Städten.

Seit 2009 ist das Klimaticket eine Erfolgsgeschichte. Wer seinen persönlichen CO₂-Fußabdruck, also den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen, kompensieren möchte, zum Beispiel für Reisen, Konsum oder Wohnen, kann einen entsprechenden Betrag fürs Klimaticket spenden. Mit dem Geld fördert der Partnerschaftsverein Gemüsegärten und Umweltprojekte in Kapstadt, die das Klima und die Lebensumstände der Menschen in den Townships verbessern sollen. „Jeder gespendete Euro kommt vor Ort an“, betont Birgit Jakobs vom Vorstand des Partnerschaftsvereins.

Seit 2009 sind über das Projekt insgesamt bereits 90.000 Euro an kleine Initiativen in Kapstadt gegangen. Rund 12.000 Euro haben einige große und viele kleine Spenden allein im vergangenen Jahr erbracht. Das Klimaticket hat sogar die Coronavirus-Pandemie überlebt, auch dank treuer Dauerspender wie dem Software-Entwickler Inform aus Oberforstbach.

Die Hilfe aus Aachen ist in der Pandemie sogar noch wichtiger geworden. „Die Not wird immer größer“, berichtet Norbert Kuntz vom Partnerschaftsverein. Er lebt die Hälfte des Jahres in Südafrika, hat die Entwicklungen im Land besonders genau im Blick. „Corona hat in Kapstadt Schlimmes angerichtet“, sagt Kuntz. „Viele Leute haben gehungert.“

An jeder Ecke entstanden privat organisierte Armenspeisungen. Das Gemüse dafür wurde sogar auf winzigen Brachen angebaut. Urbanes Gärtnern erlebte so in der Not einen besonderen Aufschwung. Und genau diese Art von kleinen Gärten unterstützt das Klimaticket schon seit Jahren. Gefördert wird mit Klimaticket-Spenden zum Beispiel die Bewässerung mithilfe von Pumpen und Wassertanks sowie die Anschaffung von Setzlingen oder schattenspendenden Netzen.

Schülerinnen und Schüler der Soneike High School in Kapstadt mit dem südafrikanischen Landwirtschaftsminister Ivan Meyer (hinten Mitte). Foto: Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt

Auch Schulen stiegen in der Pandemie in den Gartenbau ein, weil sie ihre Schülerschaft mit Essen versorgen mussten. Auch hier half und hilft das Klimaticket. Vier der zwölf Projekte, die aktuell Geld aus Aachen erhalten, sind an Schulen angesiedelt, berichtet Birgit Jakobs.

Die Soneike High School erhält bereits im dritten Jahr Spenden aus Aachen. „Die Schule hat ein relativ großes Schulgelände, wo vor Corona auf freien Flächen viel Unkraut wucherte“, sagt Norbert Kuntz. Mittlerweile baut die Schule so viel Gemüse an, dass die eigene Suppenküche damit versorgt wird und auch noch für andere in der Nachbarschaft etwas übrigbleibt.

Das Engagement der Soneike High School werde sogar von der südafrikanischen Regierung anerkannt, weiß Kuntz. Landwirtschaftsminister Ivan Meyer besuchte die Schulfarm und die Schülerinnen und Schüler, die sich dort mit Agrarwissenschaften befassen. Und als jüngst eine Schülergruppe ihre Aachener Partnerschule, die Heinrich-Heine-Gesamtschule in Laurensberg, besuchte, da habe das Ministerium die jungen Leute bei den Flugkosten unterstützt. „Das zeigt, wie wirkungsvoll unser Netzwerk ist“, so Kuntz.

Die „Salt River Neighbourhood Gardens“ werden ebenfalls aus Aachen unterstützt. Foto: Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt

Natürlich haben die Gäste aus Südafrika in Aachen den Karlsgarten besucht, sie haben sich aber auch in urbanen Gärten wie dem Gemeinschaftsgarten Hirschgrün oder dem „Afrikagarten“ in der Johanniterstraße Ideen geholt. Der Wissenstransfer funktioniert aber auch in die andere Richtung. Im Gepäck hatten die jungen Leute von der Soneike High zum Beispiel einen „African Grower“. Sieht aus wie vier Blumenampeln übereinander, ist aber ein vertikales Bewässerungssystem, bei dem jeder Tropfen kostbares Nass ausgenutzt wird. In Zeiten des Klimawandels wird Wasser schließlich auch in Aachen immer wertvoller.

Ein Besuch der Gärten der Soneike High School soll im November ebenfalls auf dem Programm der Partnerschaftsreise stehen. Sieben Plätze stehen zur Verfügung. Interessierte melden sich bei Norbert Kuntz, E-Mail norbert.kuntz@gmx.de, Telefon 0157/34519889.

Spenden für das Klimaticket Aachen-Kapstadt sind möglich auf das Konto bei der Aachener Bank, IBAN DE14 3906 0180 0138 2280 02, BIC GENODED1AAC, Verwendungszweck Klimaticket.

In diesem Jahr unterstützen die Spenden ans Klimaticket unter anderem die Anschaffung einer Pumpe für das Projekt „Feed The Future“, berichtet Birgit Jakobs. Das Gerät muss allerdings leicht zu demontieren und zu transportieren sein. Denn ansonsten, befürchten Geronimo und Valentino de Klerk, könnte die Pumpe gestohlen werden.